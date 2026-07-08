Fontos kijelentés hangzott el Ankarában a NATO-csúcs előtt: Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, hogy megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy kétoldalú találkozóról. A beszámoló szerint az is elhangzott, hogy Magyarország újra megbízható szövetséges szeretne lenni a NATO-ban.

Áttörés a NATO-csúcson: Magyar Péter beleegyezett a kétoldalú tárgyalásba Zelenszkijjel – Magyarország hatalmas fegyverkezést hajt végre 2035-ig / Fotó: Anadolu via AFP

A Bloomberg beszámolója Magyar Péter emellett megerősítette, hogy

Magyarország 2035-re teljesíteni kívánja a NATO által kitűzött, a GDP 5 százalékát elérő védelmi kiadási célt.

Magyar Péter továbbá kijelentette: annak ellenére, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna egyértelműen a sértett fél az orosz-ukrán háborúban és minden joga megvan a területei védelmére, de a humanitárius támogatáson kívül Magyarország továbbra sem fog bármiféle fegyveres vagy katonai segítséget nyújtani.

Különös fotó jelent meg Magyar Péterről a NATO-csúcson

Ennek a bejelentésnek ágyazhatott meg, hogy Volodimir Zelenszkij már kedden késő este sikeresnek értékelte az ankarai NATO-csúcstalálkozót. Az ukrán elnök akkor arról számolt be, hogy a hivatalos programban szereplő egyeztetések mellett több olyan kétoldalú megbeszélést is tartott, melyek előzetesen nem szerepeltek a napirendben. Bár ezek résztvevőit nem nevezte meg, hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára kiemelten fontos volt a szövetségesekkel folytatott személyes egyeztetések sora.

Zelenszkij közlése szerint a találkozók középpontjában az ukrán légvédelem további megerősítése, a katonai támogatás fenntartása, valamint a NATO-val való biztonsági együttműködés elmélyítése állt. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy partnerei szerint Ukrajnának „joggal van helye” a NATO-csúcson, és országa már nem csupán támogatásra szoruló félként, hanem a közös euroatlanti biztonság aktív szereplőjeként vesz részt a szövetség munkájában.

A csúcstalálkozón külön figyelmet kapott az a hivatalos csoportkép is, melyet a Fehér Ház is közzétett. Ezen

Magyar Péter közvetlenül Volodimir Zelenszkij mellett állt,

ami számos találgatást indított el arról, hogy ennek lehet-e diplomáciai jelentősége. A magyar miniszterelnök ugyanakkor erről nem tett említést közösségi oldalain, és a NATO-csúcsról mindössze egy videót osztott meg, melyen Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja őt Ankarában.