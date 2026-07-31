Magyar Péter: kérjük a parlamenti ülések elhalasztását – minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk

„Energiatakarékossági okokból a TISZA-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől” – jelentette be péntek kora délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

Magyar Péter a parlamenti ülések elhalasztását kérte energiatakarékossági okokból / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Karácsony Gergely azonnali döntést hozott Budapesten az áramhiány miatt: ez a főpolgármester utasítása, ha leáll a paksi atomerőmű – „A látvány szerényebb lesz egy ideig"

Nem a kormányfő az egyetlen, aki hasonlóan döntött. Budapest is készül arra az esetre, ha le kellene állítani a Paksi Atomerőművet. Karácsony Gergely utasította a Budapesti Közműveket, hogy ilyen helyzetben kapcsolják le a főváros több mint 300 díszkivilágított épületének fényét, miközben a közvilágítás változatlanul működne.

Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen” – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érintené, a közvilágítás továbbra is zavartalanul működne.

Magyar Péter: a lakosságnak villanyáramhoz kell jutnia, várjuk a cégektől az önkéntes lekapcsolási terveket – „szorozzák meg kettővel"

A miniszterelnök a pénteki százhalombattai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy jelenleg 940 megawattal üzemel a Paksi Atomerőmű, de várhatón újabb kapacitáscsökkentés kell elrendelni és várhatóan le kell kapcsolni. Elmondta, mínusz 134 cm-nél le kell kapcsolni az atomerőművet. A szakemberek szerint mínusz 144 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Ez a következő hetekben nem fog bekövetkezni. A problémát fokozta a Dunamenti Erőmű meghibásodása, de holnaptól működhet az erőmű.

„A tegnapi várt csúcsterhelés jobban alakult az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. De a 17-22 óra közötti időszak továbbra is kritikus” – fűzte hozzá Magyar Péter.