Magyar Péter váratlanul vallomást tett, miután Polgár Judit nemet mondott neki: "A felelősség kizárólag engem terhel"

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelöltséget. A kormányfő azt írta, sajnálja a döntést, és elismerte, hogy saját kommunikációs hibái is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez.

Személyes hangvételű bejegyzésben reagált Magyar Péter arra, hogy Polgár Judit visszautasította a köztársasági elnöki felkérést / Fotó: AFP

Magyar Péter miniszterelnök hétfő este közölte, hogy személyesen egyeztetett Polgár Judittal, aki a kialakult körülményekre hivatkozva nem vállalja a köztársasági elnöki jelöltséget.

A döntéssel lezárult az a folyamat, amely vasárnap kezdődött, amikor a kormányfő nyilvánosan jelezte, hogy felkéri a világhírű sakknagymestert az államfői tisztség betöltésére.

A miniszterelnök azt írta, sajnálja Polgár Judit döntését, ugyanakkor „tisztelettel tudomásul veszi” azt. Külön megköszönte, hogy a sakknagymester komolyan mérlegelte a felkérést, valamint méltatta nyitottságát, egyenes beszédét és azt a méltóságot, amellyel kezelte a kialakult helyzetet.

Magyar Péter: "A felelősség kizárólag engem terhel"

A kormányfő önkritikus hangot is megütött közleményében. Úgy fogalmazott, sajnálja, ha az öröméből és feltétlen bizodalmából fakadó lelkesedése kommunikációs hibákhoz vezetett, amelyek hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és Polgár Judit döntéséhez.

A Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a történtekért kizárólag őt terheli a felelősség. „A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel” – írta bejegyzésében.

Közleményét azzal zárta, hogy ismét köszönetet mondott Polgár Juditnak azért, hogy megfontolta a felkérést, valamint megköszönte mindazt, amit a sakkozó Magyarországért tett pályafutása során.

Polgár Judit nem sokkal korábban saját közleményében jelentette be: megtisztelőnek tartja a felkérést, de úgy érzi, nem tudná vállalni azt a történelmi felelősséget, amelyet a megosztott nemzet egyesítése jelentene, ezért nem kíván köztársasági elnök-jelölt lenni.