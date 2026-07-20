Magyar Péter váratlanul vallomást tett, miután Polgár Judit nemet mondott neki: "A felelősség kizárólag engem terhel"
Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelöltséget. A kormányfő azt írta, sajnálja a döntést, és elismerte, hogy saját kommunikációs hibái is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez.
Magyar Péter miniszterelnök hétfő este közölte, hogy személyesen egyeztetett Polgár Judittal, aki a kialakult körülményekre hivatkozva nem vállalja a köztársasági elnöki jelöltséget.
A döntéssel lezárult az a folyamat, amely vasárnap kezdődött, amikor a kormányfő nyilvánosan jelezte, hogy felkéri a világhírű sakknagymestert az államfői tisztség betöltésére.
A miniszterelnök azt írta, sajnálja Polgár Judit döntését, ugyanakkor „tisztelettel tudomásul veszi” azt. Külön megköszönte, hogy a sakknagymester komolyan mérlegelte a felkérést, valamint méltatta nyitottságát, egyenes beszédét és azt a méltóságot, amellyel kezelte a kialakult helyzetet.
Magyar Péter: "A felelősség kizárólag engem terhel"
A kormányfő önkritikus hangot is megütött közleményében. Úgy fogalmazott, sajnálja, ha az öröméből és feltétlen bizodalmából fakadó lelkesedése kommunikációs hibákhoz vezetett, amelyek hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és Polgár Judit döntéséhez.
A Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a történtekért kizárólag őt terheli a felelősség. „A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel” – írta bejegyzésében.
Közleményét azzal zárta, hogy ismét köszönetet mondott Polgár Juditnak azért, hogy megfontolta a felkérést, valamint megköszönte mindazt, amit a sakkozó Magyarországért tett pályafutása során.
Polgár Judit nem sokkal korábban saját közleményében jelentette be: megtisztelőnek tartja a felkérést, de úgy érzi, nem tudná vállalni azt a történelmi felelősséget, amelyet a megosztott nemzet egyesítése jelentene, ezért nem kíván köztársasági elnök-jelölt lenni.
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A kormányfő vasárnapi bejelentése, miszerint felkéri Polgár Juditot köztársasági elnöknek nagy port kavart a hazai közéletben. Az ötlet a Tisza Párt szimpatizánsait is megosztotta, de úgy tűnik a terv kútba esett, mivel a nemzetközi sakknagymester visszautasította Magyar Péter felkérését.