Magyar Péter új célpontja Sulyok Tamás fia lett – válaszokat követel

A miniszterelnök újabb bejegyzésben ment neki Sulyok Tamás köztársasági elnöknek.

Magyar Péter új célpontja Sulyok Tamás fia lett / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter szombat délelőtt közölte, hogy az államfő fia is a honvédség Falcon repülőgépével utazott az Egyesült Államokon belül, miközben hivatalosan nem szerepelt az elnöki delegáció tagjai között.

A politikus Facebook-oldalán azt írta, hogy Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos hivatalos látogatáson vett részt az Egyesült Államokban. Állítása szerint

az út több száz millió forint közpénzbe került,

amelyből csak autóbérlésre 62,7 millió forintot költöttek,

míg esernyők beszerzésére 384 224 forintot fordítottak.

Magyar Péter szerint az elnöki programban nem szerepeltek hivatalos tárgyalások az amerikai kormány, a kongresszus vagy a szenátus képviselőivel.

A bejegyzés szerint a program főként a helyi magyar közösségekkel való találkozókból, valamint március 15-éhez kapcsolódó rendezvényekből állt.

A Tisza Párt elnöke azt is írta, hogy az utazás jelentős részét városnézés és múzeumlátogatások tették ki, hasonlóan Áder János 2018-as amerikai látogatásához.

Hozzátette, hogy Sulyok Tamás feleségével és fiával együtt felkereste a Dallas című televíziós sorozatból ismert Southfork Ranch birtokot is.

Magyar Péter szerint az államfő fia, dr. Sulyok Márton a honvédség Falcon repülőgépével utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között.

Azt is írta, hogy az elnök fia több hivatalos programon is jelen volt, ugyanakkor szerinte nem ismert, milyen minőségben vett részt az úton, illetve ki finanszírozta az utazásának költségeit.

Bejegyzése végén Magyar Péter közvetlenül is kérdést intézett a köztársasági elnökhöz, majd úgy fogalmazott: „Tovább is van. Mondjam még?”

A kormányfő szombaton közölte azt is, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt.