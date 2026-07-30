Hivatalos elnöki bejelentés: faképnél hagyja Magyarországot a világ egyik legnagyobb olajhatalma, megszólt Orbán Anita minisztériuma – ezért vonul ki és zárja be a nagykövetségét

Szokatlan és semmi esetre se mindennapos diplomáciai döntést hoztak nyilvánosságra a napokban, amely Magyarországot is érinti. Hogy a történteknek, milyen hatásai lesznek, az egyelőre bizonytalan, mindesetre a magyar Külügyminisztériumnak érdemes lesz nyomonkövetnie a helyzetet.

Faképnél hagyja Magyarországot a világ egyik legnagyobb olajhatalma, megszólt Orbán Anita minisztériuma / Fotó: @andras.greskovits / Orbán Anita / Facebook

Egészen pontosan az történt, hogy Abelardo de la Espriella bejelentette egy sor nagykövetség bezárását, az egyik ezek közül a budapesti.

Kolumbia elnöke összesen 14 országot – köztük Magyarországot – nevezett meg, ahonnan kivonul az 50 milliós lakosságú, olajhatalomnak számító dél-amerikai állam állandó diplomáciai képviselete. Az államelnök széleskörű, országonként eltérő magyarázatot adott a lépésre, például azt, hogy a kolumbiai kormány nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat olyan „zsarnokságokkal”, mint Kuba és Nicaragua.

Ugyanakkor a mélyreható változás másik okát a kiadások csökkentésében jelölte meg. A Világgazdaság a bejelentés kapcsán reakciót kért és kapott az Orbán Anita vezette Külügyminisztériumtól.

Faképnél hagyja Magyarországot Kolumbia, bezárja a nagykövetségét

Abelardo de la Espriella még vasárnap, a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Az El Pais kommentárja szerint a legmarkánsabb a kubai és a nicaraguai külképviseletek felszámolása, de a diplomáciai kapcsolat felszámolása érint afrikai, karibi, kelet-európai és ázsiai országokat is.

Nem tarthatunk fenn egy ilyen költséges struktúrát, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket az ország számára – jelentette ki az elnök. A lista alapján látszik, hogy az alapvetően nem Európára koncentrál: a 14 ország közül mindössze három van a kontinensen.

Románia és Csehország mellett Magyarországról is távozik a kolumbiai nagykövetség.

La Espriella továbbá bezárja a képviseleteket Szenegálban, Etiópiában, Haitin, Barbadoson, Algériában, Azerbajdzsánban, Kubában, Ghánában, Malajziában, Nicaraguában és Dél-Afrikában. A kolumbiai sajtó nem igazán az európai országok miatt aggódik, hanem Afrika miatt, ugyanis ebben a térségbe a korábbi kolumbiai kormányok nagy diplomáciai erőfeszítéseket öltek.