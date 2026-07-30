Hivatalos elnöki bejelentés: faképnél hagyja Magyarországot a világ egyik legnagyobb olajhatalma, megszólt Orbán Anita minisztériuma – ezért vonul ki és zárja be a nagykövetségét
Szokatlan és semmi esetre se mindennapos diplomáciai döntést hoztak nyilvánosságra a napokban, amely Magyarországot is érinti. Hogy a történteknek, milyen hatásai lesznek, az egyelőre bizonytalan, mindesetre a magyar Külügyminisztériumnak érdemes lesz nyomonkövetnie a helyzetet.
Egészen pontosan az történt, hogy Abelardo de la Espriella bejelentette egy sor nagykövetség bezárását, az egyik ezek közül a budapesti.
Kolumbia elnöke összesen 14 országot – köztük Magyarországot – nevezett meg, ahonnan kivonul az 50 milliós lakosságú, olajhatalomnak számító dél-amerikai állam állandó diplomáciai képviselete. Az államelnök széleskörű, országonként eltérő magyarázatot adott a lépésre, például azt, hogy a kolumbiai kormány nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat olyan „zsarnokságokkal”, mint Kuba és Nicaragua.
Ugyanakkor a mélyreható változás másik okát a kiadások csökkentésében jelölte meg. A Világgazdaság a bejelentés kapcsán reakciót kért és kapott az Orbán Anita vezette Külügyminisztériumtól.
Faképnél hagyja Magyarországot Kolumbia, bezárja a nagykövetségét
Abelardo de la Espriella még vasárnap, a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Az El Pais kommentárja szerint a legmarkánsabb a kubai és a nicaraguai külképviseletek felszámolása, de a diplomáciai kapcsolat felszámolása érint afrikai, karibi, kelet-európai és ázsiai országokat is.
Nem tarthatunk fenn egy ilyen költséges struktúrát, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket az ország számára – jelentette ki az elnök. A lista alapján látszik, hogy az alapvetően nem Európára koncentrál: a 14 ország közül mindössze három van a kontinensen.
Románia és Csehország mellett Magyarországról is távozik a kolumbiai nagykövetség.
La Espriella továbbá bezárja a képviseleteket Szenegálban, Etiópiában, Haitin, Barbadoson, Algériában, Azerbajdzsánban, Kubában, Ghánában, Malajziában, Nicaraguában és Dél-Afrikában. A kolumbiai sajtó nem igazán az európai országok miatt aggódik, hanem Afrika miatt, ugyanis ebben a térségbe a korábbi kolumbiai kormányok nagy diplomáciai erőfeszítéseket öltek.
Most viszont csak Kenyában, Egyiptomban és Marokkóban maradnak delegációk. De la Espriella ugyanakkor tisztázta, hogy Nigériában új nagykövetséget fog nyitni.
Visszatérve Magyarországra és a régiós országokra, Kolumbia vezetője az itteni bezárásokat a közpénzek felhasználása során szükséges nagyobb takarékossággal indokolta. "Kolumbiának olyan diplomáciára van szüksége, amely modern, hatékony és a nemzeti érdekeket szolgálja, nem pedig a politikai kegyencgyűjtést és a bürokráciát" – hangsúlyozta.
Szerinte a külügyi szolgálat átalakítása egy "optimalizálási folyamat" része. Jelezte azt is, hogy ezek a döntések nem jelentik a diplomáciai kapcsolatok totális megszakítását, mert a dél-amerikai ország fenntartja nemzetközi kapcsolatait, illetve a régió más nagykövetségeiről társakkreditációs képviseleti rendszerek révén garantálja az állampolgárainak védelmét, így Magyarországon is.
Megszólalt a magyar külügyminisztérium Kolumbia kivonulásáról
Lapunk a fejlemény kapcsán írásban fordult a Külügyminisztériumhoz. Arról érdeklődtünk, hogyan kommentálják a kialakult helyzetet, egyáltlaán kaptak-e előzetesen tájékoztatást Kolumbia részéről? Végezetül arra is rákérdeztünk, hogy a Tisza-kormánynak szándékában áll-e bezárnia Kolumbiában a magyar nagykövetségét?
A Világgazdaságot a Külügyminisztérium arról tájékoztatotta, hogy előzetesen
semmilyen jelzést nem kapott a dél-amerikai államtól, a tárcánál is csak a sajtóból értesültek a lépésről.
További kérdéseinkre nem kívántak válaszolni. Lapunk tudomása szerint azonban egyelőre nem fogalmazódott meg olyan szándék a magyar kormány részéről, hogy hasonló döntésre készülne és tükörintézkedésként megszüntetné a bogotai képviseletét.
A magyar–kolumbiai diplomáciai viszony mindenesetre most komoly ütést kapott. Magyarország már 1973-ban létesített hivatalos kapcsolatot az országal, de már korábban is működött magyar főkonzulátus Bogotában. Hosszú szünet után, 2017-ben Szijjártó Péter nyitotta újra a magyar missziót, majd 2018-ban megnyílt a kolumbiai nagykövetség Budapesten.
Ez az intézmény zár be tehát, nyolc éves működését követően. Hogy pontosan mikor, arról egyelőre nincs hivatalos információ.