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Ez nem marad annyiban: Magyarország váratlanul megvétózta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását, totális patthelyzet alakult ki – aligha értik von der Leyenéknek, mi történik

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Hecker Flórián
2026.07.18, 06:25
Frissítve: 2026.07.18, 06:33

Magyarország pénteken blokkolta a 2. és a 3. uniós klaszter megnyitását Ukrajna számára, miközben ugyanebbe már beleegyezett a 3. klaszter esetében Moldovánál – írta meg az ukrán sajtó.

Magyarország, Zelenszkij, Ursula von der Leyen
Magyarország váratlanul megvétózta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

A tudósítás szerint egészen pontosan azt történt, hogy az Európai Unió Tanácsa Bővítési Munkacsoportjának (COELA) július 17-én, tegnap tartott ülésén

Magyarország elutasította a tárgyalási folyamat megkezdését a 2. és a 3. számú klaszter megnyitásáról Ukrajna számára, Moldova esetében viszont beleegyezett a 3. számú klaszter megnyitásába.

Csakhogy ez a magyar pozíció teljes patthelyzetet szült, mivel nem kapta meg az uniós tagállamok többségének támogatását, így semmilyen döntés nem született.

A fejleményekről az Evropejszka Pravda (Európai Igazság) brüsszeli tudósítója értesült uniós forrásokból.

Magyarország váratlanul megvétózta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását

Miután Magyarország beleegyezett abba, hogy megkezdődjön a folyamat a 3. számú klaszter megnyitásánál Moldova számára, de nem támogatta annak megnyitását Ukrajna esetében, a klaszterek megnyitását mindkét állam számára blokkolta az uniós fórum.

„A COELA ma megvitatta az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási (screening) eredményeit azzal a céllal, hogy jóváhagyja azokat, és mindkét államnak hivatalos levelet küldjön, amelyben felkéri őket, hogy nyújtsák be az EU-nak a két klaszterre vonatkozó tárgyalási álláspontjukat. Magyarország azonban csak a Moldovának küldendő, a 3. számú klaszterről szóló levél elküldésére adott zöld utat” – szivárogtatták ki az informátorok a történtek részleteit.

Ez viszont nagyon nem tetszett többeknek és számos uniós tagállam képviselője ellenezte Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatának ilyen módon történő szétválasztását, ezért nem támogatta a magyar változatot.

Ennek következtében, tehát a konszenzus hiánya miatt úgy döntöttek, hogy az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyására

a COELA következő, július 22-i, szerdai ülésén térnek vissza.

Érdemes megjegyezni, hogy a július 22-i lesz az Európai Unió Tanácsa Bővítési Munkacsoportjának (COELA) utolsó ülése a nyári szünet előtt.

A bővítési szakértők első brüsszeli találkozóját a nyári szabadságok után szeptember 1-jére tervezik.

Mint azt az Evropejszka Pravda korábban megírta, július 14-én Brüsszelben megnyitották a 6., „Külkapcsolatok” elnevezésű tárgyalási klasztert Ukrajna számára, ráadásul Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes biztosított arról, hogy a fennmaradó 4 klaszter megnyitását nem halasztják a „nyár utáni” időszakra.

Az Európai Unió közzétett egy dokumentumot a közös álláspontról, amely az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások 6. klaszterének lezárási kritériumait tartalmazza.

Emlékeztetőül: Magyarország korábban technikai szinten blokkolta a 2–6. klaszterek megnyitását Ukrajna számára, de meglehetősen gyorsan beleegyezett a vétó feloldásába a 6. klaszter esetében.

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