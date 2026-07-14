Felsővezetéket is le kellett kapcsolni a Keletiben egy füstölő vonat miatt – több járatot is törölni kellett

Komoly fennakadást okozott a Keleti pályaudvaron, hogy füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése. A szerelvényről mintegy négyszáz utas szállt le, miközben a MÁV több járatot is kénytelen volt törölni – írta az Index.

Egy füstölő motorvonat borította fel a menetrendet a Keleti pályaudvaron kedden, miután a MÁV több járatot is törölt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése a budapesti Keleti pályaudvar főépületében, ami miatt jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben.

A MÁV közlése szerint a meghibásodást a klímaberendezés szellőzője okozta.

A tűzoltóság kérésére az oltás idejére a felsővezetéki rendszer egy részét feszültségmentesítették, ezért több vágányon csak korlátozottan közlekedhetnek a vonatok. A beavatkozás több forgalmas elővárosi és távolsági vonalat is érint.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényt mintegy négyszáz utas hagyta el még a fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A MÁV a menetrendet is átalakította

A műszaki hiba miatt több járatot is töröltek. Nem közlekedik egyebek mellett

több S60-as vonat a Keleti pályaudvar és Sülysáp között;

kimarad egy S80-as járat Gödöllő felől;

valamint a Gyöngyösről érkező IR85-ös Mátra InterRégió is.

Egyes Z60-as vonatok rendkívüli megállásokkal pótolják a kieső elővárosi járatokat.

A vasúttársaság egyelőre nem közölte, mikor állhat helyre teljesen a forgalom. Az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről, mert további késésekre és változásokra is számítani lehet.