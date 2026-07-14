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MÁV
járattörlés
meghibásodás
Keleti pályaudvar

Felsővezetéket is le kellett kapcsolni a Keletiben egy füstölő vonat miatt – több járatot is törölni kellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős késésekre és járatkiesésekre kell számítani a Keleti pályaudvar térségében egy műszaki meghibásodás miatt. A MÁV szerint egy vonat klímaberendezésének szellőzője füstölt, ezért több vágány használatát is korlátozni kellett.
VG
2026.07.14, 14:51

Komoly fennakadást okozott a Keleti pályaudvaron, hogy füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése. A szerelvényről mintegy négyszáz utas szállt le, miközben a MÁV több járatot is kénytelen volt törölni – írta az Index.

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Egy füstölő motorvonat borította fel a menetrendet a Keleti pályaudvaron kedden, miután a MÁV több járatot is törölt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése a budapesti Keleti pályaudvar főépületében, ami miatt jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben. 

A MÁV közlése szerint a meghibásodást a klímaberendezés szellőzője okozta.

A tűzoltóság kérésére az oltás idejére a felsővezetéki rendszer egy részét feszültségmentesítették, ezért több vágányon csak korlátozottan közlekedhetnek a vonatok. A beavatkozás több forgalmas elővárosi és távolsági vonalat is érint.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényt mintegy négyszáz utas hagyta el még a fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A MÁV a menetrendet is átalakította

A műszaki hiba miatt több járatot is töröltek. Nem közlekedik egyebek mellett

  • több S60-as vonat a Keleti pályaudvar és Sülysáp között;
  • kimarad egy S80-as járat Gödöllő felől;
  • valamint a Gyöngyösről érkező IR85-ös Mátra InterRégió is. 

Egyes Z60-as vonatok rendkívüli megállásokkal pótolják a kieső elővárosi járatokat.

A vasúttársaság egyelőre nem közölte, mikor állhat helyre teljesen a forgalom. Az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről, mert további késésekre és változásokra is számítani lehet.

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Nem volt balszerencsés a mai dátum a magyar vasútnak. Egy új fejlesztést adtak át, amelynek nemcsak az utasok számára van jelentősége: innen indulnak majd a járatok a Budapest–Belgrád vasútvonalon is, amelynek teherforgalma már most gyorsan növekszik – nyilatkozott a MÁV csoport vezérigazgatója.

 

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