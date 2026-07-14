Felsővezetéket is le kellett kapcsolni a Keletiben egy füstölő vonat miatt – több járatot is törölni kellett
Komoly fennakadást okozott a Keleti pályaudvaron, hogy füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése. A szerelvényről mintegy négyszáz utas szállt le, miközben a MÁV több járatot is kénytelen volt törölni – írta az Index.
Füstölni kezdett egy motorvonat hűtőberendezése a budapesti Keleti pályaudvar főépületében, ami miatt jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben.
A MÁV közlése szerint a meghibásodást a klímaberendezés szellőzője okozta.
A tűzoltóság kérésére az oltás idejére a felsővezetéki rendszer egy részét feszültségmentesítették, ezért több vágányon csak korlátozottan közlekedhetnek a vonatok. A beavatkozás több forgalmas elővárosi és távolsági vonalat is érint.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényt mintegy négyszáz utas hagyta el még a fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt. Sérültekről nem érkezett jelentés.
A MÁV a menetrendet is átalakította
A műszaki hiba miatt több járatot is töröltek. Nem közlekedik egyebek mellett
- több S60-as vonat a Keleti pályaudvar és Sülysáp között;
- kimarad egy S80-as járat Gödöllő felől;
- valamint a Gyöngyösről érkező IR85-ös Mátra InterRégió is.
Egyes Z60-as vonatok rendkívüli megállásokkal pótolják a kieső elővárosi járatokat.
A vasúttársaság egyelőre nem közölte, mikor állhat helyre teljesen a forgalom. Az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről, mert további késésekre és változásokra is számítani lehet.
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