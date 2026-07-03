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Nyugati pályaudvar
MÁV

Az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán lesz felújítás: a Nyugati pályaudvart is érinti a MÁV beruházása

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Több szakaszon is eltűnnek a régóta bosszúságot okozó lassújelek a veresegyházi vasútvonalon. A MÁV 150 millió forintos saját forrásból finanszírozott karbantartása síneket, váltókat, vasúti átjárókat és felsővezetéket is érint.
VG
2026.07.03, 20:17

Jelentős pályakarbantartás kezdődött a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, amelynek eredményeként több mint 1300 méteren megszűnnek a sebességkorlátozások. A munkák idején július 19-ig pótlóbuszok közlekednek Budapest és Veresegyház között, cserébe gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedést ígér a MÁV – írta a Magyar Építők.

MÁV, vonat, vasút
Ideiglenesen pótlóbuszokra kell átszállniuk az utasoknak a veresegyházi vasútvonalon, de a kellemetlenség hosszú távon megtérülhet / Fotó: MÁV-csoport Facebook-oldala

A MÁV saját forrásból, mintegy 150 millió forintos beruházással végzi el a felújításokat Rákospalota-Újpest és Veresegyház térségében.

A munkák azonban átmenetileg jelentős változásokat okoznak a közlekedésben. 

Péntek éjszakától egészen július 19-ig vágányzár lesz érvényben Budapest és Veresegyház között, ezért ezen a szakaszon a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A menetrendi változások az S71-es és G71-es járatokat is érintik. Ezek a vonatok a felújítás idején csak Veresegyház és Vác között közlekednek, míg Budapest és Veresegyház között kizárólag pótlóbuszokkal lehet utazni. Emellett néhány éjszaka további módosításokra is számítani kell, mert a szakemberek a budapesti Nyugati pályaudvar felsővezeték-hálózatán is karbantartási munkákat végeznek.

A beruházás során Rákospalota-Újpest és Fót között mintegy 700 méteren teljes síncserét hajtanak végre. Emellett négy vasúti átjárót is átépítenek: egyet Budapest XV. kerületében, kettőt Fót térségében, egyet pedig Veresegyházon.

Óriási fejlesztés indít a MÁV

A felújítás nem áll meg a sínek cseréjénél. Fót állomáson váltókat és talpfákat is kicserélnek, amelyek kulcsszerepet játszanak a biztonságos és zavartalan vasúti közlekedésben. A szakemberek emellett megtisztítják a vágányok környezetét is: eltávolítják a pályát megközelítő növényzetet, valamint kivágják azokat a fákat, amelyek veszélyt jelenthetnek a vasúti forgalomra.

A program részeként a felsővezeték-hálózat karbantartását is elvégzik. Ennek célja, hogy csökkenjen a műszaki hibák száma, és kisebb legyen a váratlan meghibásodások kockázata, amelyek gyakran okoznak késéseket a vonal forgalmában.

A fejlesztés leglátványosabb eredménye a sebességkorlátozások megszüntetése lesz. Jelenleg több szakaszon mindössze 30-40 kilométer/órával haladhatnak a szerelvények a pálya állapota miatt. 

A munkálatok befejezése után ezeken a részeken ismét 60 kilométer/órára emelkedik az engedélyezett legnagyobb sebesség.

Bár az utasoknak a következő hetekben alkalmazkodniuk kell a pótlóbuszos közlekedéshez és a módosított menetrendhez, a MÁV szerint a beruházás hosszabb távon gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb közlekedést eredményezhet a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A mostani karbantartás része annak a folyamatos pályafenntartási programnak, amelynek célja a vasúti infrastruktúra állapotának javítása és a késéseket okozó műszaki problémák csökkentése.

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A helyzet percről percre változik. A MÁV dolgozik a kiesett járművek pótlásán, de ez egyáltalán nem egyszerű folyamat. Meglepő, de éppen a legkorszerűbb vonatok válnak sorra működésképtelenné.

 

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