Döbbenetes információt tett közzé Kecskemét polgármestere az új Mercedes-gyár átadásáról: Magyar Péter példátlan döntést hozott – itt a válasz rá

Miközben a magyar gazdaság örülhet a mai nap eseményének – Európa legnagyobb Mercedes-gyára átadásának Magyarországon –, külön eset borzolja a kedélyeket.

Mercedes-gyár: döbbenetes információt tett közzé Kecskemét polgármestere Magyar Péterről / Vémi Zoltán

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, átadták a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát hétfőn, és egyúttal megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is. A megnyitón bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd.

A gyárbővítés ünnepélyes megnyitóján Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.

Emlékeztetett, hogy a 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területét több mint a kétszeresére (200-ról 440 hektárra) növelték. Öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnokot hoztak létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek.

Bár a kulcsfontosságú beruházást még az Orbán-kormány alatt tárgyalták ki a németekkel, az eseményen értelemszerűen ott volt Magyar Péter is.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy a hétfőn átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme a kecskeméti gyárban.

Kiemelte: a kecskeméti gyárban több mint 100 ezer autót gyártanak évente ötezer munkavállalót foglalkoztatásával, a cél az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, illetve az, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak.

A bejelentkezést követően Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes volánja mögé ült Ola Källenius-szal, a Mercedes globális elnök-vezérigazgatójával és a megnyitó helyszínére hajtott, ahol arról beszélt, hogy a Mercedes új gyára fontos helyet foglal el mind a cég termelési láncában, mind a magyar gazdaságban.

Mercedes-gyár: döbbenetes információt tett közzé Kecskemét polgármestere Magyar Péterről

Volt azonban egy nagy hiányzó a történelmi bejelelentésről: a kecskeméti polgármester és a város vezetése. Ez azért szokatlan, mert bárhol a világban, ahol átadnak egy új termelőüzemet, pláne, ha az globális értelemben is meghatározó, alapvetés, hogy az adott város első embereit meghívják az eseményre.

Amennyiben helytállóak az információk, nem a német fél szakította meg ezt a hagyományt.

Nem sokkal ezelőtt Kecskemét polgármestere osztott meg megdöbbentő információkat az eset hátteréről. Szemereyné Pataki Klaudia arról számolt be, hogy "tiszteletben tartotta Magyar Péter miniszterelnök úr azon kérését, hogy a Mercedes üzem új gyáregységeinek mai átadóján sem ő, sem a városházi munkatársai ne vegyenek részt".