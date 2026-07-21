Titkos német-orosz találkozón tárgyaltak Ukrajnáról, Merz tagad, csak piknik volt?
Ilham Alijev azeri elnök kedden közölte, hogy korábbi magas rangú német és orosz tisztségviselők ebben a hónapban Bakuban tárgyaltak arról, miként lehetne véget vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának – jelenti a Bloomberg.
Ezt az azeri politikus úgy mondta, hogy Friedrich Merz kancellár mellette állt közös sajtótájékoztatójukon.
A területünket a tudtunk nélkül használták fel egy ilyen találkozóra
– mondta a hírügynökségi jelentés szerint. Annyit tett hozzá: „A részleteket nem tudom kommentálni, mivel nem voltunk jelen a találkozón. A repülési adatok alapján azonban kijelenthetem, hogy Bakuban valóban sor került egy titkos egyeztetésre.”
Hogyan lehet repülési adatok alapján megállapítani egy találkozó tényét, ezt talán soha nem fogjuk megtudni, mindenesetre Alijev biztosan nem a levegőbe beszélt: olyan sajtóértesüléseket erősített meg, amelyek részlekről is beszámoltak, beleértve a résztvevők nevét.
Német-orosz tárgyalás: ők voltak a résztvevők
A sajtóértesülések szerint a következők voltak a német-orosz egyeztetés résztvevői:
A német fél:
- Ronald Pofalla – Angela Merkel egykori kancelláriaminisztere és a CDU korábbi vezető politikusa.
- Matthias Platzeck – az SPD korábbi elnöke és Brandenburg volt miniszterelnöke.
- Ralf Stegner – az SPD magas rangú Bundestag-képviselője (de nem egyértelmű, konkrétan Bakuban is ott volt-e).
- Stephan Holthoff-Pförtner – CDU-s politikus, Észak-Rajna–Vesztfália korábbi minisztere; őt szintén a kapcsolattartások szélesebb sorozatával hozzák összefüggésbe.
Az orosz fél:
- Valerij Fagyejev – Putyin civil társadalmi és emberi jogi elnöki tanácsának elnöke.
- Viktor Zubkov – korábbi orosz miniszterelnök és miniszterelnök-helyettes, jelenleg a Gazprom igazgatótanácsának elnöke.
- Alekszej Gromiko, az orosz tudományos akadémia Európai Intézetének vezetője.
„Amennyiben ennek a találkozónak az volt a célja, hogy hozzájáruljon az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezéséhez, azt csak üdvözölni tudjuk” – mondta Alijev. Hozzátette, hogy a találkozóra július 12. és 14. között került sor.
A német kancellár egyértelművé tette, hogy kormánya nem vett részt az egyeztetésben. „Nincs tudomásom ilyen találkozóról” – válaszolta Merz egy újságíró kérdésére.
Merz tagad
A sajtóbeszámolók szerint a résztvevők a következő lehetőségeket vizsgálták:
- milyen csatornákon keresztül lehetne lezárni vagy befagyasztani az ukrajnai háborút;
- miként lehetne fenntartani a kommunikációt Németország és Oroszország között a hivatalos kapcsolatok összeomlása ellenére;
- közvetíthetnének-e nem hivatalos közvetítők üzeneteket Moszkva és az európai kormányok között.
Kit képviselnek a német résztvevők? A berlini kormány hivatalos válasza: minket aztán nem. Pedig a résztvevők alapján kormánykoalíciós erőfeszítésnek tűnik. Egyfelől. Másfelől meg nem: ha CDU is, Angela Merkel köre nem Friedrich Merz köre. De akkor csak egy bakui piknik volt?
A kulcsfontosságú kérdések továbbra is megválaszolatlanok: magánkezdeményezés keretében eljáró volt politikusok csoportjáról van szó? Vagy a német kormánnyal összehangoltan tevékenykednek?
– írta még csütörtökön a német Tagesschau. Hozzátették az akkori hivatalos reakciót:
A külügyminisztérium rövid cáfolatot adott ki: „A szövetségi kormány nem tervezi ennek a formátumnak a folytatását vagy további alkalmazását.” Friedrich Merz hivatalából pedig a következő közlemény érkezett: „Ez nem a Szövetségi Kancellári Hivatal kezdeményezése. További tájékoztatást nem tudunk adni.”
Oroszország és Ukrajna is hatalmas húsosfazék, az orosz energia elvesztése sok német vállalatnak fájt, és sokan állnak ugrásra készen kihasználni a lehetőségeket, mikor a háború véget ér – ezt eddig is lehetett tudni.
A Németországban és más országok sajtójában is uralkodó szemlélet azonban az: Ukrajnának győznie kell, a megegyezésből ki nem hagyható, és el kell ítélni, akik Putyinnal külön tárgyalnak. (Erre abból is emlékezhetünk, mit kapott a nyakába a magyar Orbán Viktor és Szijjártó Péter.)
Szép kis listát dob a brit lap: kancellártól az államfőig
"Hogy segítenek az árnyékkövetek csendben Oroszországnak kijönni a hidegből" – ezzel a címmel számolt be a tárgyalásokról a brit The Times.
A brit lap cikke egy érdekfeszítő listával kezdődik, szó szerint a következővel:
- "Először a Kreml Gerhard Schrödert, a német kancellárból oroszbarát lobbistává lett politikust vetette fel közvetítőként az Ukrajnával folytatandó esetleges tűzszüneti tárgyalásokhoz."
- "Ezután a brüsszeli pletykagépezet Angela Merkel, Schröder utódjának nevét dobta be. Merkel közvetítésével születtek meg a kudarcba fulladt minszki megállapodások Kijev és Moszkva között, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet."
- "Az utóbbi időben a találgatások középpontjába Németország államfője, Frank-Walter Steinmeier került. Steinmeier korábban Schröder politikai háttérembere, majd Merkel külügyminisztere volt, és egyesek szerint szóba jöhet a Putyin-rezsimmel tárgyaló, gyakorlatilag békekövetként működő közvetítő szerepére."
Merz nem szerepel ezen a listán, de persze készülhet másik is.