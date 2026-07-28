Hátraarc: új főnököt kapnak a magyar kutatóintézetek, de nem tiszta, hogyan

Újabb részletek derültek ki arról, hogyan szervezné át a kormány a magyar kutatóhálózat működését. A tervek szerint a 18 kutatóintézet ismét a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alatt, egységes szervezetben működik majd tovább, miközben a jelenlegi HUN-REN-modellt is átalakítják – írta a Qubit.

Nem a jelenlegi HUN-REN-modell marad fenn, de nem is hagyományos költségvetési intézmény jön létre az MTA irányitása alatt / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) vezetői kedden az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjában ismertették a kutatóhálózat átalakításának részleteit az érintett kutatókkal. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár elmondta, hogy az elmúlt hetekben valamennyi érintett intézménnyel egyeztettek, és a beérkezett javaslatok közül több is bekerült a most bemutatott koncepcióba.

Az új rendszerben a jelenlegi 14 kutatóintézethez csatlakozna az ELTE-hez irányított négy társadalomtudományi intézet, így összesen 18 intézet alkotna egységes hálózatot.

A tervek szerint a kutatóhálózat ismét a MTA alatt működne, ugyanakkor nem hagyományos költségvetési intézményként. Kubinyi Enikő tudománypolitikai helyettes államtitkár szerint a hálózat sajátos jogállású jogi személy lesz, vagyis egy új szervezeti forma jön létre, amely eltér a jelenlegi HUN-REN-modelltől is.

A hálózatot egy külön vezető testület irányítaná, amelybe az MTA, maga a kutatóhálózat, a kormány és az érdekképviseletek is delegálnának tagokat.

A minisztérium szerint a jelenlegi HUN-REN-irányítás több ponton módosításra szorul. Horváth Péter és Váczy Zoltán jogi és igazgatási helyettes államtitkár úgy véli, a mostani rendszer aránytalanul nagy önállóságot biztosít a vezető testületnek, miközben az elnök és a vezérigazgató felett nincs megfelelő kontroll. Az államtitkár azt is felvetette, hogy a jelenlegi vezetés a ciklus végén még jelentős kötelezettségvállalásokat vagy pénzügyi döntéseket hozhat, ezért indokoltnak tartják az irányítási rendszer mielőbbi átalakítását.

Újra át kell alakítani az MTA-t?

A kormány szerint az új modell átláthatóbb és számonkérhetőbb működést biztosítana, ugyanakkor ehhez törvénymódosításra lesz szükség.