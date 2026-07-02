A hidegháború óta nem történt ilyen: lecseréli legendás felderítő repülőgépeit a NATO – svéd gépek válthatják le az AWACS-flottát
A NATO a jövő heti ankarai csúcstalálkozón jelentheti be, hogy lecseréli elöregedett AWACS légtérellenőrző repülőgépeit a svéd Saab GlobalEye rendszerére. A döntés jelentős mérföldkő lehet a szövetség légi felderítő és korai előrejelző képességeinek modernizálásában.
Jelentős modernizációs lépésre készülhet a NATO: a szövetség a július 7-8-án Ankarában rendezendő csúcstalálkozón bejelentheti, hogy lecseréli elöregedett AWACS légtérellenőrző repülőgépeit a svéd Saab által gyártott GlobalEye típusra.
A szövetség egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, a Saab pedig szintén nem kívánt nyilatkozni a tervekről. Hivatalos megerősítés így egyelőre nincs, ugyanakkor a Reutersnek nyilatkozó források szerint a döntés előkészítése már előrehaladott állapotban van.
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Az AWACS-rendszer a szövetség egyik legismertebb és legfontosabb katonai képessége. A Boeing E-3A Sentry repülőgépekből álló flotta még a hidegháború idején állt szolgálatba, és évtizedeken át a szövetség légi szemeként működött. A jellegzetes, a törzs fölé szerelt kör alakú radarkupolával felszerelt gépek képesek több száz kilométeres távolságból észlelni repülőgépeket, rakétákat és más légi célokat, miközben irányítják a légi műveleteket és valós időben osztják meg az információkat a szövetséges erőkkel.
A NATO jelenlegi AWACS-flottája ugyan több korszerűsítésen is átesett, de az alapját adó repülőgépek már több mint négy évtizedes konstrukcióra épülnek, így
- a növekvő karbantartási költségek;
- az alkatrész-utánpótlás nehézségei;
- valamint a gyorsan fejlődő haditechnológia miatt egyre sürgetőbbé vált az utód kiválasztása.
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Erre a szerepre esélyes a Saab GlobalEye. A svéd vállalat megoldása egy Bombardier Global 6000 üzleti repülőgépre épül, amelyet fejlett felderítő rendszerekkel szereltek fel. A gép legfontosabb eleme az Erieye ER aktív elektronikus letapogatású radar, amely nagy távolságból képes légi célpontok felderítésére, de emellett tengeri és szárazföldi célokat is figyelni tud.
A GlobalEye egyik legnagyobb előnye, hogy nem csupán klasszikus légtérellenőrző repülőgépként működik. Egyszerre több érzékelőt alkalmaz, így képes hajók, alacsonyan repülő célpontok, drónok vagy akár földi járművek mozgását is követni.
Ez különösen fontos napjaink konfliktusaiban, ahol a pilóta nélküli eszközök és a nagy hatótávolságú rakéták egyre meghatározóbb szerepet játszanak.
A NATO számára a váltás stratégiai jelentőségű lehet. A szövetség az elmúlt években jelentősen növelte jelenlétét Kelet-Európában, miközben az ukrajnai háború rávilágított arra, hogy a gyors és pontos hírszerzés, valamint a légtérellenőrzés kulcsfontosságú a katonai műveletek sikeréhez. Egy korszerűbb felderítő rendszer nemcsak nagyobb hatótávolságot és pontosabb célfelderítést biztosíthat, hanem hosszabb üzemidőt és alacsonyabb fenntartási költségeket is.
Ha az ankarai csúcstalálkozón valóban megszületik a bejelentés, az nemcsak a NATO egyik legnagyobb légi modernizációs programját indíthatja el, hanem komoly siker lehet a svéd hadiipar számára is. A GlobalEye kiválasztása egyben azt is jelezné, hogy a szövetség a következő évtizedek biztonsági kihívásaira már egy új generációs felderítő rendszerrel kíván felkészülni.
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