A hidegháború óta nem történt ilyen: lecseréli legendás felderítő repülőgépeit a NATO – svéd gépek válthatják le az AWACS-flottát

A NATO a jövő heti ankarai csúcstalálkozón jelentheti be, hogy lecseréli elöregedett AWACS légtérellenőrző repülőgépeit a svéd Saab GlobalEye rendszerére. A döntés jelentős mérföldkő lehet a szövetség légi felderítő és korai előrejelző képességeinek modernizálásában.

Évtizedek óta szolgálják a NATO-t az AWACS repülőgépek, de új korszak kezdődhet, ha lecserélik őket a Saab GlobalEye-rendszerére / Fotó: AFP

Jelentős modernizációs lépésre készülhet a NATO: a szövetség a július 7-8-án Ankarában rendezendő csúcstalálkozón bejelentheti, hogy lecseréli elöregedett AWACS légtérellenőrző repülőgépeit a svéd Saab által gyártott GlobalEye típusra.

A szövetség egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, a Saab pedig szintén nem kívánt nyilatkozni a tervekről. Hivatalos megerősítés így egyelőre nincs, ugyanakkor a Reutersnek nyilatkozó források szerint a döntés előkészítése már előrehaladott állapotban van.

A NATO megválhat a hidegháborús veteránjaitól

Az AWACS-rendszer a szövetség egyik legismertebb és legfontosabb katonai képessége. A Boeing E-3A Sentry repülőgépekből álló flotta még a hidegháború idején állt szolgálatba, és évtizedeken át a szövetség légi szemeként működött. A jellegzetes, a törzs fölé szerelt kör alakú radarkupolával felszerelt gépek képesek több száz kilométeres távolságból észlelni repülőgépeket, rakétákat és más légi célokat, miközben irányítják a légi műveleteket és valós időben osztják meg az információkat a szövetséges erőkkel.

A NATO jelenlegi AWACS-flottája ugyan több korszerűsítésen is átesett, de az alapját adó repülőgépek már több mint négy évtizedes konstrukcióra épülnek, így

a növekvő karbantartási költségek;

az alkatrész-utánpótlás nehézségei;

valamint a gyorsan fejlődő haditechnológia miatt egyre sürgetőbbé vált az utód kiválasztása.

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Erre a szerepre esélyes a Saab GlobalEye. A svéd vállalat megoldása egy Bombardier Global 6000 üzleti repülőgépre épül, amelyet fejlett felderítő rendszerekkel szereltek fel. A gép legfontosabb eleme az Erieye ER aktív elektronikus letapogatású radar, amely nagy távolságból képes légi célpontok felderítésére, de emellett tengeri és szárazföldi célokat is figyelni tud.