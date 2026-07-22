Kiszivárgott: titkos terven dolgozik Európa, brutális összegből fejlesztene nagy hatótávolságú rakétát, amely mélyen Oroszország belsejébe csapódna be

Nagy-Britannia és Németország egy titkos fejlesztésű, akár 2000 kilométeres hatótávolságú rakétán dolgozik, amely stratégiai célpontokat is elérhet Oroszország mélyén. A program nemcsak a NATO csapásmérő képességeit erősítené, hanem Európa amerikai fegyverektől való függőségét is csökkentené.

A NATO új generációs fegyverén dolgozik Nagy-Britannia és Németország: a fejlesztés alatt álló rakéta akár 2000 kilométeres távolságban is képes lehet precíziós csapást mérni / Fotó: AFP

A német Welt értesülései alapján London és Berlin egy szigorúan titkos program keretében fejleszti a Deep Precision Strike (DPS) nevű rakétát.

A fegyvert elsősorban stratégiai katonai célpontok – például logisztikai központok, parancsnokságok és utánpótlási útvonalak – megsemmisítésére szánják egy esetleges NATO-Oroszország konfliktus esetén.

A projektet a NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján mutatták be egy 35 milliárd eurós, brit vezetésű kezdeményezés részeként, amelyben összesen 12 szövetséges ország vesz részt. A tervek szerint Németország jelentős pénzügyi támogatást biztosítana, míg Nagy-Britannia a technológiai fejlesztésben vállalna vezető szerepet.

A lap szerint jelenleg két változatot vizsgálnak. Az egyik egy alacsonyan repülő robotrepülőgép lenne, amely képes lehet kijátszani az orosz légvédelmi rendszereket. A másik egy hiperszonikus rakéta, amely a hangsebesség ötszörösét meghaladó sebességgel haladhat.

NATO-fejlesztés az USA nélkül

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy Európa saját nagy hatótávolságú csapásmérő képességet építsen ki, mivel jelenleg a NATO ezen a területen nagyrészt az amerikai Tomahawk robotrepülőgépekre támaszkodik.

Sidharth Kaushal, a brit Royal United Services Institute rakétaszakértője szerint a Deep Precision Strike olyan képességet jelent, amellyel a frontvonaltól távol fekvő, stratégiai jelentőségű célpontokat lehet megsemmisíteni, ezzel megbénítva az ellenség utánpótlását és irányítását.

A program a 2024-es Trinity House Nyilatkozatra és a 2025-ös Kensington Megállapodásra épülő brit–német védelmi együttműködés része. Ennek keretében több német hadiipari vállalat is jelentős beruházásokat hajtott végre Nagy-Britanniában, miközben a két ország egyre szorosabban működik együtt a fejlett fegyverrendszerek fejlesztésében.

Ugyanakkor több katonai szakértő szerint túl lassan halad a projekt.

Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka „abszurdnak” nevezte, hogy a rakétát csak 2034-re tervezik hadrendbe állítani, miközben Ukrajna már jelenleg is rendelkezik olyan drónokkal, amelyek akár 2000 kilométeres távolságra is képesek csapást mérni.