Deviza
EUR/HUF358,68 -0,14% USD/HUF313,97 -0,16% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,65 -0,12% PLN/HUF83,23 -0,16% RON/HUF68,51 -0,17% CZK/HUF14,79 -0,12% EUR/HUF358,68 -0,14% USD/HUF313,97 -0,16% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,65 -0,12% PLN/HUF83,23 -0,16% RON/HUF68,51 -0,17% CZK/HUF14,79 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 743,57 +0,64% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 990 +1,05% OTP45 760 +0,9% RICHTER12 040 +0,25% OPUS368 -1,9% ANY7 160 -1,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 950 +1,62% BUMIX9 368,86 -0,31% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 015,62 +0,85% BUX141 743,57 +0,64% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 990 +1,05% OTP45 760 +0,9% RICHTER12 040 +0,25% OPUS368 -1,9% ANY7 160 -1,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 950 +1,62% BUMIX9 368,86 -0,31% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 015,62 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
ukrán aranykonvoj
nyomozás

Ukrán aranykonvoj: mindennel végzett a NAV, döntés született a nyomozásról – van, amivel nem áll le a hatóság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az aranykonvoj ügyében. Ugyanakkor az ukrán pénzszállító kapcsán a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása jelenleg is folyamatban van – tájékoztatott a NAV.
VG
2026.07.09, 12:26
Frissítve: 2026.07.09, 12:29

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – közölte az adóhatóság, csütörtökön.

Oschadbank, ukrán aranykonvoj, NAV
A NAV jogsegélykérelmet küldött az Osztrák Köztársaságnak. / Fotó: Fotó: Oschadbank

Ausztria válaszát várja a NAV

A NAV egyúttal emlékeztet, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. 

A NAV előterjesztésére, még április első felében, az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.

Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette.

Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény 

  • az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, 
  • a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, 

jelenleg is folyamatban van. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza – zárul a közlemény.

Brüsszel a jószomszédi kapcsolatok egyik fontos mércéjeként tekint az ügy rendezésére

Mint ahogy arról lapunk is hírt adott, az Európai Parlament határozatban ítélte el, hogy a magyar hatóságok márciusban őrizetbe vették az Oschadbank pénzszállítóit, valamint lefoglalták a náluk lévő készpénzt és aranyat.

Az Európai Parlament szerdán elfogadott, Ukrajna uniós integrációs reformjairól szóló állásfoglalásában külön kitért az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyére. Az EP döntése azt jelzi, hogy az eredetileg kétoldalú jogi vita immár az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló politikai értékelések részévé vált, és Brüsszel a jószomszédi kapcsolatok egyik fontos mércéjeként tekint az ügy rendezésére.

Kapcsolódó

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu