Soha nem látott botrány robbant ki az új kecskeméti Mercedes-gyár átadásán: az eset a németeknek a legkellemetlenebb − „Ők ilyenekhez nem szoktak hozzá”
Történelmi esemény zajlott kedden Kecskeméten. A Mercedes új gyáregységekkel bővítette üzemét, azonban az eseményen a város vezetése nem vehetett részt.
Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia most részleteket osztott meg az üggyel kapcsolatban és elárulta, hogy pontosan kitől és milyen formában érkezett a kérés, valamint azt is, hogy mit hozhat a jövő.
A német vállalaton keresztül érkezett az üzenet
„A tegnapi posztom nagy érdeklődést váltott ki, olvasom a kommenteket. Úgy döntöttem: megosztok Önökkel néhány részletet, hogy első kézből kapjanak információt a történtekről, és tényekről” − írta a polgármester egy közösségimédia-bejegyzésében, majd így folytatta:
Magyar Péter miniszterelnök úr kérése nem direktben, hanem a Mercedes gyár vezetésén keresztül érkezett. Péntek délután személyesen a gyárigazgató hívott fel azzal, hogy olyan emailt kaptak, amelyben egyértelműen le van írva, miszerint sem az én, sem a munkatársaim jelenléte nem kívánatos a hivatalos megnyitón.
A polgármester szerint Magyar Péter döntését azzal magyarázta, hogy az MNB ügy miatt volt nemkívánatos a jelenléte, majd rámutatott, hogy ez egy kétségtelenül népszerű téma, amely jól kommunikálható, azonban figyelmeztetett is:
A „közpénztolvaj” kifejezés a miniszterelnök úr szájából - akár jelző, akár tényállítás - nyilvánvalóan büntetőjogi következményekkel járó cselekedet. Nem hiszek az oda-vissza történő sértő üzengetésben, mások alaptalan és idő előtti lejáratásában, tönkretételében. Ezért jelenleg csak méltósággal, de szilárd határozottsággal jelzem, hogy visszautasítom a személyemet ért rágalmakat.
Szemereyné Pataki Klaudia azt is leszögezte, hogy nála jobban senki nem várja a hatósági vizsgálat mielőbbi befejezését, amelyhez minden információt és segítséget megad, az egyetemnek pedig jár a pénz.
A bejegyzésből az is kiderült, hogy nemcsak a kecskeméti polgármestert, de a városvezetés több munkatársát is felhívták és arra kérték őket, hogy ne jelenjenek meg az ünnepségen, annak ellenére, hogy többen 18 éve dolgoznak együtt a vállalattal.
Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy 2008-ban kifejezetten azzal a céllal nevezték ki alpolgármesternek, hogy a városháza szakmai csapatával segítse a Mercedes gyár megépülését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy munkatársaival együtt azóta is politikai sallangtól mentes, szakmai munkát végeznek, amely a Mercedes számára is egyértelmű volt.
Magyar Péter a német vállalaton keresztül üzent
Az ügy egyik érdekessége, hogy a városvezetésnek Magyar Péter kormányfő nem személyesen adta át üzenetét, ezt a Mercedesnek kellett intézni:
Ezek után remélem megértik, hogy ez nem az én személyemről szól, hanem a munkatársaimról, a kecskemétiekről és nem utolsó sorban a Mercedes gyárról. Ez az eset a Mercedesnek a legkellemetlenebb, ők ilyenekhez nem szoktak hozzá, ilyenre nem volt még példa. Mert Magyar Péter miniszterelnök úr visszament a fővárosba, de a Mercedes és az önkormányzat itt marad, továbbra is együtt kell dolgoznunk, és ez az eset nem fogja beárnyékolni a kapcsolatunkat. Nem hagyom, hogy beárnyékolja
− ismertette a részleteket Szemereyné Pataki Klaudia, majd elárulta mit hozhat a jövő:
Szombaton hivatalos emailt kaptam Molnár János országgyűlési képviselő úrtól. Szakmai információkat kért egyebek között a folyamatban lévő fejlesztéseinkről, az esetleges elakadásokról, a legégetőbb problémákról, olyan ügyekről, amelyekhez kormányzati, minisztériumi vagy országgyűlési képviselői közreműködés szükséges.
Ezt követően megköszönte Molnár Jánosnak a lehetőséget a közös munkára, valamint az utak fejlesztését jelölte meg a legfontosabb és legégetőbb problémaként.
Jelentős stratégiai lépés
A kecskeméti bővítés több mint egy beruházás, ez egy stratégiai lépés a Mercedestől. A komplexumban már megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása, valamint a megnyitón bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata is itt készül majd.
Az ünnepségen Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy
a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.
A 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területe több mint a kétszeresére (200-ról 440 hektárra) nőtt, és öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnok jött létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek.