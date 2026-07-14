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Kecskemét
Mercedes
botrány

Soha nem látott botrány robbant ki az új kecskeméti Mercedes-gyár átadásán: az eset a németeknek a legkellemetlenebb − „Ők ilyenekhez nem szoktak hozzá”

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Eddig találgatások övezték, hogy miért nem vett részt a kecskeméti városvezetés Európa legnagyobb Mercedes-gyárának átadásán. A polgármester most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta milyen politikai indok állhatot a háttérben. Az ügy egyik érdekessége, hogy a kormány üzenete a német vállalaton keresztül érkezett.
VG
2026.07.14, 17:05
Frissítve: 2026.07.14, 17:57

Történelmi esemény zajlott kedden Kecskeméten. A Mercedes új gyáregységekkel bővítette üzemét, azonban az eseményen a város vezetése nem vehetett részt. 

Magyar Péter kérése a német vállalaton keresztül érkezett
Magyar Péter kérése a német vállalaton keresztül érkezett / Fotó: AFP

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia most részleteket osztott meg az üggyel kapcsolatban és elárulta, hogy pontosan kitől és milyen formában érkezett a kérés, valamint azt is, hogy mit hozhat a jövő.

A német vállalaton keresztül érkezett az üzenet

„A tegnapi posztom nagy érdeklődést váltott ki, olvasom a kommenteket. Úgy döntöttem: megosztok Önökkel néhány részletet, hogy első kézből kapjanak információt a történtekről, és tényekről” − írta a polgármester egy közösségimédia-bejegyzésében, majd így folytatta:

Magyar Péter miniszterelnök úr kérése nem direktben, hanem a Mercedes gyár vezetésén keresztül érkezett. Péntek délután személyesen a gyárigazgató hívott fel azzal, hogy olyan emailt kaptak, amelyben egyértelműen le van írva, miszerint sem az én, sem a munkatársaim jelenléte nem kívánatos a hivatalos megnyitón.

A polgármester szerint Magyar Péter döntését azzal magyarázta, hogy az MNB ügy miatt volt nemkívánatos a jelenléte, majd rámutatott, hogy ez egy kétségtelenül népszerű téma, amely jól kommunikálható, azonban figyelmeztetett is:

A „közpénztolvaj” kifejezés a miniszterelnök úr szájából - akár jelző, akár tényállítás - nyilvánvalóan büntetőjogi következményekkel járó cselekedet. Nem hiszek az oda-vissza történő sértő üzengetésben, mások alaptalan és idő előtti lejáratásában, tönkretételében. Ezért jelenleg csak méltósággal, de szilárd határozottsággal jelzem, hogy visszautasítom a személyemet ért rágalmakat.

Szemereyné Pataki Klaudia azt is leszögezte, hogy nála jobban senki nem várja a hatósági vizsgálat mielőbbi befejezését, amelyhez minden információt és segítséget megad, az egyetemnek pedig jár a pénz.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy nemcsak a kecskeméti polgármestert, de a városvezetés több munkatársát is felhívták és arra kérték őket, hogy ne jelenjenek meg az ünnepségen, annak ellenére, hogy többen 18 éve dolgoznak együtt a vállalattal.

Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy 2008-ban kifejezetten azzal a céllal nevezték ki alpolgármesternek, hogy a városháza szakmai csapatával segítse a Mercedes gyár megépülését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy munkatársaival együtt azóta is politikai sallangtól mentes, szakmai munkát végeznek, amely a Mercedes számára is egyértelmű volt.

Magyar Péter a német vállalaton keresztül üzent

Az ügy egyik érdekessége, hogy a városvezetésnek Magyar Péter kormányfő nem személyesen adta át üzenetét, ezt a Mercedesnek kellett intézni:

Ezek után remélem megértik, hogy ez nem az én személyemről szól, hanem a munkatársaimról, a kecskemétiekről és nem utolsó sorban a Mercedes gyárról. Ez az eset a Mercedesnek a legkellemetlenebb, ők ilyenekhez nem szoktak hozzá, ilyenre nem volt még példa. Mert Magyar Péter miniszterelnök úr visszament a fővárosba, de a Mercedes és az önkormányzat itt marad, továbbra is együtt kell dolgoznunk, és ez az eset nem fogja beárnyékolni a kapcsolatunkat. Nem hagyom, hogy beárnyékolja

− ismertette a részleteket Szemereyné Pataki Klaudia, majd elárulta mit hozhat a jövő:

Szombaton hivatalos emailt kaptam Molnár János országgyűlési képviselő úrtól. Szakmai információkat kért egyebek között a folyamatban lévő fejlesztéseinkről, az esetleges elakadásokról, a legégetőbb problémákról, olyan ügyekről, amelyekhez kormányzati, minisztériumi vagy országgyűlési képviselői közreműködés szükséges.

Ezt követően megköszönte Molnár Jánosnak a lehetőséget a közös munkára, valamint az utak fejlesztését jelölte meg a legfontosabb és legégetőbb problémaként.

Jelentős stratégiai lépés

A kecskeméti bővítés több mint egy beruházás, ez egy stratégiai lépés a Mercedestől. A komplexumban már megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása, valamint a megnyitón bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata is itt készül majd.

Az ünnepségen Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy

a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.

A 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területe több mint a kétszeresére (200-ról 440 hektárra) nőtt, és öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnok jött létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek.

 

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