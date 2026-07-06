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főszerkesztő
Nemzeti Sport

Kirúgták a Nemzet Sport főszerkesztőjét

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Leváltották Szöllősi György főszerkesztőt, akinek helyét ideiglenesen Somogyi Zsolt veszi át. A Nemzeti Sport jelentősen átalakulhat, hogy a lap a jövőben még inkább a szakmai elvek mentén működjön.
VG/MTI
2026.07.06, 14:22
Frissítve: 2026.07.06, 14:29

Azonnali hatállyal felmentették munkavégzése alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A közmédia szerint az átalakítás célja, hogy a lap hitelesebb, kiegyensúlyozottabb és politikai befolyástól mentes sportlapként működjön tovább.

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Váratlan vezetőváltás történt a Nemzeti Sportnál: hétfőn azonnali hatállyal távozott a lap főszerkesztője, Szöllősi György / Fotó: Anadolu via AFP

Jelentős személyi változás történt a Nemzeti Sport vezetésében: hétfőn azonnali hatállyal felmentették munkavégzése alól Szöllősi Györgyöt, a sportnapilap főszerkesztőjét. A döntésről az MTVA Sajtó és Marketing Irodája adott tájékoztatást az MTI-nek.

A közlemény szerint a Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak a kérésére hozta meg a döntést. 

Ezzel egy időben a lap vezetésével és a főszerkesztői feladatok ellátásával ideiglenesen Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport munkatársát bízták meg.

Az MTVA közleménye szerint az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport továbbra is a hazai sportélet meghatározó médiuma maradjon, miközben nagyobb hangsúlyt kapjon a szakmai hitelesség, a korszerű működés és az etikai normák következetes betartása.

A tájékoztatás kiemeli, hogy a sportlapnak olyan szerkesztőségi munkát kell folytatnia, amely megfelel a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek, és ezeknek az elvárásoknak a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie.

Teljesen átalakulhat a Nemzeti Sport

A közmédia azt is közölte, hogy a személyi döntés része annak az átalakításnak, amely jelenleg zajlik az intézményrendszerben. A cél egy olyan szerkesztőségi működés kialakítása, amely a szerkesztői függetlenségre, a szakmai hitelességre és a közszolgálati értékekre épül.

A következő hetekben az új vezetés átfogó szakmai átvilágítást végez a szerkesztőség működéséről. A közlemény szerint ennek eredményeként olyan feltételeket kívánnak kialakítani, amelyek biztosítják a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírást.

A közlemény nem tér ki arra, hogy pontosan milyen okok vezettek Szöllősi György azonnali felmentéséhez, és arról sem közöltek részleteket, hogy az ideiglenes megbízás után mikor nevezhetnek ki végleges főszerkesztőt.

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