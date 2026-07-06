Kirúgták a Nemzet Sport főszerkesztőjét
Azonnali hatállyal felmentették munkavégzése alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A közmédia szerint az átalakítás célja, hogy a lap hitelesebb, kiegyensúlyozottabb és politikai befolyástól mentes sportlapként működjön tovább.
Jelentős személyi változás történt a Nemzeti Sport vezetésében: hétfőn azonnali hatállyal felmentették munkavégzése alól Szöllősi Györgyöt, a sportnapilap főszerkesztőjét. A döntésről az MTVA Sajtó és Marketing Irodája adott tájékoztatást az MTI-nek.
A közlemény szerint a Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak a kérésére hozta meg a döntést.
Ezzel egy időben a lap vezetésével és a főszerkesztői feladatok ellátásával ideiglenesen Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport munkatársát bízták meg.
Az MTVA közleménye szerint az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport továbbra is a hazai sportélet meghatározó médiuma maradjon, miközben nagyobb hangsúlyt kapjon a szakmai hitelesség, a korszerű működés és az etikai normák következetes betartása.
A tájékoztatás kiemeli, hogy a sportlapnak olyan szerkesztőségi munkát kell folytatnia, amely megfelel a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek, és ezeknek az elvárásoknak a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie.
Teljesen átalakulhat a Nemzeti Sport
A közmédia azt is közölte, hogy a személyi döntés része annak az átalakításnak, amely jelenleg zajlik az intézményrendszerben. A cél egy olyan szerkesztőségi működés kialakítása, amely a szerkesztői függetlenségre, a szakmai hitelességre és a közszolgálati értékekre épül.
A következő hetekben az új vezetés átfogó szakmai átvilágítást végez a szerkesztőség működéséről. A közlemény szerint ennek eredményeként olyan feltételeket kívánnak kialakítani, amelyek biztosítják a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírást.
A közlemény nem tér ki arra, hogy pontosan milyen okok vezettek Szöllősi György azonnali felmentéséhez, és arról sem közöltek részleteket, hogy az ideiglenes megbízás után mikor nevezhetnek ki végleges főszerkesztőt.
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