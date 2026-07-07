Erre senki nem számított: kirúgták a főszerkesztőt, egyből bejelentkezett egy titokzatos befektető a Nemzeti Sportért – "Mi nem kifilizéni szeretnénk a lapot"

Varga Zoltán, a 24.hu-t, a Nők Lapját, valamint a Story magazint is kiadó, a választások után nagy elbocsátásokat végrehajtó Central Médiacsoport tulajdonosa érdeklődik a Nemzeti Sport felvásárlása iránt, amit a milliárdos médiavállalkozó, illetve cége nem cáfolt – írja a Média1 a HVG információira hivatkozva. Kiderült az is, hogy nem a nagyvállalkozó az egyetlen, aki a Nemzeti Sport iránt érdeklődik.

Borsás-Gyenes András cége, a Network4 Media Group jelentkezett be a Nemzeti Sportért. / Fotó: Media1

Borsány-Gyenest gyengéd szálak fűzik a Nemzeti Sporthoz – ezzel indokolja, hogy cége felvásárolná a patinás lapot

Borsány-Gyenes András, az Arena4, a Match4, a Max4, a TV4 és a Story4 tévécsatornákat, valamint a Net4+ streamingszolgáltatást működtető Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója ugyanis érdeklődik a Nemzeti Sport felvásárlása iránt, amit a Media1-nek meg is erősített.

Borsány-Gyenes András kifejtette, érzelmileg is nagyon kötődik a Nemzeti Sporthoz, hiszen a 2022-ben elhunyt édesapja, Gyenes J. András a Népsport, a Nemzeti (nép)Sport, illetve a Nemzeti Sport főszerkesztő-helyettese, főmunkatársa, majd 1993 és 1999 között a Képes Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Emellett a Network4-nél legalább öt olyan munkatárs dolgozik, aki valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sporthoz. Ezért elkötelezett, hogy a lap a lehető legjobb kezekbe kerüljön. „Mi nem kifilézni szeretnénk a lapot. Nálunk nem a minél magasabb osztalék a legfőbb szempont, nem bocsátunk el embereket csak azért, hogy több osztalékot lehessen kifizetni, hanem gondos gazda módjára, szakmailag szeretnénk fejleszteni.” – közölte az üzletember.

Alig, hogy kirúgták a főszerkesztőt, egyből bejelentkezett a Network4

A médiavállalkozó kitért arra is, ha ő, illetve cége kapna lehetőséget a Nemzeti Sport megvásárlására, annak óriási előnye lenne a lap jövője szempontjából is, hiszen a Network4 mozgóképes szolgáltatóként több sportcsatornával és egy streamingplatformmal is rendelkezik, így a lap és a Network4 sportos portfóliója erősíthetné egymást.

A Network4 tulajdonosa egyúttal felidézte azt is: médiacsoportját annak idején a finn hátterű Sanoma Media Budapesttel közösen indították el.

Borsány-Gyenes ennek kapcsán megjegyezte, a Sanoma ugyan több mint tíz éve kivonult Magyarországról, de ők a Network4-nél továbbra is magukénak vallják a Sanoma szakmaiságát, ezért professzionális módon lennének képesek tovább működtetni és fejleszteni a Nemzeti Sportot, ahol mindenki szabadon és jó körülmények között dolgozhatna.