Dráma New Yorkban, összeomolhat a legendás felhőkarcoló: a Pfizer palotája volt, most mindenkit evakuáltak a környéken – videón a 125 méteres toronyház

Részleges bontás várhat arra a 37 emeletes New York-i felhőkarcolóra, amelynek tartószerkezete a felújítás közben veszélyesen meggyengült. A szakértők szerint azonban az épületet először sürgősen stabilizálni kell, különben tovább romolhat az állapota.

Egy luxuslakás-projektté alakított felhőkarcoló okozott rendkívüli riadalmat New Yorkban / Fotó: YIMBY

Részleges bontásra készülnek annál a 37 emeletes manhattani felhőkarcolónál, amelynek tartószerkezete a felújítás során veszélyesen meggyengült. A szakértők szerint ez lehet az egyetlen biztonságos megoldás, de csak azt követően, hogy az épületet ideiglenesen stabilizálják.

Majdnem összedőlt egy New York-i felhőkarcoló

A kelet-manhattani 42. utcában álló torony – amely korábban a Pfizer globális székházaként működött – jelenleg irodaházból luxuslakásokká történő átalakítás alatt áll. A problémák kedden reggel kezdődtek, amikor az építkezésen dolgozók repedéseket észleltek, majd a 21. és 22. emeleten több teherhordó acéloszlop meghajlott.

A munkások azonnal kiürítették az épületet, személyi sérülés nem történt.

A szerkezeti károsodás miatt a 21. és a 26. emelet közötti szintek jelentős terhelés alá kerültek.

A városi hatóságok szerint elsősorban egy belső részleges összeomlástól tartanak, miközben a teljes épület utcára dőlése jelenleg kevésbé valószínű.

Ronald Hamburger statikus mérnök – aki több mint ötvenéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után a Világkereskedelmi Központ helyreállításán is dolgozott – a New York Postnak azt mondta, az épületet először sürgősen meg kell támasztani, ezt követően lehet megkezdeni a szerkezeti javításokat és a szükséges bontási munkákat. Szerinte a stabilizálás akár egy héten belül elvégezhető.

Emily Guglielmo szerkezettervező mérnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nem szabad elhamarkodottan munkásokat küldeni az épületbe. Véleménye szerint a legfontosabb feladat az ideiglenes acélmerevítések és támasztórendszerek kiépítése, mert ezek csökkenthetik a további szerkezeti mozgások és az újabb evakuálások kockázatát.

A városi építésügyi hivatal időközben hidraulikus emelőket és új acélszerkezeteket telepített a kritikus szinteken. Ahmed Tigani, a New York-i építésügyi hivatal vezetője közölte: a folyamatos műszeres megfigyelés alapján az épület jelenleg stabil, és bíznak a kidolgozott vészhelyzeti tervben.