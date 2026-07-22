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Orbán Viktor
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Fehér Ház

Óriási fordulat: Orbán Viktor lehet, hogy mégis találkozott Donald Trumppal Amerikában

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Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök nemcsak a labdarúgó-világbajnokság miatt utazott az Egyesült Államokba, hanem washingtoni megbeszéléseken is részt vett – írta a Washington Examiner az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva. Azt ugyankkor nem tudni, Orbán kikkel találkozott, de az értesülések szerint a Fehér Házban is folytathatott talákozókat.
VG
2026.07.22, 10:06
Frissítve: 2026.07.22, 10:17

A Népszava a Washington Examiner cikke alapján azt írja, hogy az ügyet ismerő források szerint Orbán Viktor a múlt héten ellátogatott a Fehér Házba, valamint az amerikai külügyminisztériumba is. Korábban csupán annyit lehetett tudni, hogy magánlátogatás keretében utazott az Egyesült Államokba, washingtoni programjáról azonban nem jelentek meg hivatalos információk.

Orbán Viktor
Amerikai lapértesülések szerint a volt magyar miniszterelnök járt a Fehér Házban most lezajlott magánlátogatásán
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán több tárgyalást folytathatott a Fehér Házban, de nem tudni, kikkel találkozott

A Washington Examiner szerint ez volt az első amerikai útja azóta, hogy áprilisban távozott a miniszterelnöki posztról. Arról egyelőre nincs információ, hogy kikkel folytatott tárgyalásokat a Fehér Házban és a külügyminisztériumban, illetve milyen témák kerültek napirendre.

A lap értékelése szerint a washingtoni egyeztetések arra utalhatnak, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció továbbra is fontos partnerként tekint korábbi európai szövetségesére.

Mint megírtuk, Orbán Viktor nemrég az Egyesült Államokba látogatott. Az előzetes értesülések szerint a látogatás alkalmával Donald Trump amerikai elnökkel és más, a jobboldalhoz köthető prominens személyekkel is találkozott volna, ám végül az amerikai elnökkel való találkozó lehetőségét cáfolták a volt miniszterelnök környezetéből.

Ismert: Orbán Viktor az Egyesült Államokban tartózkodva fejezte ki tiltakozását a Tisza-kormány részéről kezdeményezett és azóta véghezvitt alkotmánymódosítás kapcsán.

Beszámoltunk arról is, hogy a volt kormányfő hamarosan sajtótájékoztatót tart.

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