Óriási fordulat: Orbán Viktor lehet, hogy mégis találkozott Donald Trumppal Amerikában

A Népszava a Washington Examiner cikke alapján azt írja, hogy az ügyet ismerő források szerint Orbán Viktor a múlt héten ellátogatott a Fehér Házba, valamint az amerikai külügyminisztériumba is. Korábban csupán annyit lehetett tudni, hogy magánlátogatás keretében utazott az Egyesült Államokba, washingtoni programjáról azonban nem jelentek meg hivatalos információk.

Amerikai lapértesülések szerint a volt magyar miniszterelnök járt a Fehér Házban most lezajlott magánlátogatásán

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán több tárgyalást folytathatott a Fehér Házban, de nem tudni, kikkel találkozott

A Washington Examiner szerint ez volt az első amerikai útja azóta, hogy áprilisban távozott a miniszterelnöki posztról. Arról egyelőre nincs információ, hogy kikkel folytatott tárgyalásokat a Fehér Házban és a külügyminisztériumban, illetve milyen témák kerültek napirendre.

A lap értékelése szerint a washingtoni egyeztetések arra utalhatnak, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció továbbra is fontos partnerként tekint korábbi európai szövetségesére.

Mint megírtuk, Orbán Viktor nemrég az Egyesült Államokba látogatott. Az előzetes értesülések szerint a látogatás alkalmával Donald Trump amerikai elnökkel és más, a jobboldalhoz köthető prominens személyekkel is találkozott volna, ám végül az amerikai elnökkel való találkozó lehetőségét cáfolták a volt miniszterelnök környezetéből.

Ismert: Orbán Viktor az Egyesült Államokban tartózkodva fejezte ki tiltakozását a Tisza-kormány részéről kezdeményezett és azóta véghezvitt alkotmánymódosítás kapcsán.

Beszámoltunk arról is, hogy a volt kormányfő hamarosan sajtótájékoztatót tart.