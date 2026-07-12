Orbán Anita miniszterelnök-helyettes interjút adott olasz Corriere della Sera napilapnak. A külügyminiszter a Nyugat-Balkán Barátai találkozó alkalmból tartozókodott Rómában.

Orbán Anita a gazdaságot tartja a legnagyobb kihívásnak (Képünk illusztráció) Fotó: Purger Tamás

Orbán Anita egy olasz lapnak: lebontjuk az orbánizmust – "Magyarország fogaskerék lesz"

Az olasz lap felidézi, hogy 16 év után sikerült legyőzni Orbán Viktor miniszterelnököt és rendszerét. A külügyminiszter pedig korábban többször jelezte, hogy nem bot szeretne lenni a küllők között, hanem fogaskerék.

Orbán Anita szerint a választás óta az emberek többet mosolyognak és optimisták. A magyar nemzet hagyományosan meglehetősen pesszimista, de most, ahogy egy friss felmérés is mutatja, a magyarok optimisták a jövőt illetően.

„Ha van olyan dátum, amikor azt mondhatom, hogy visszatértünk Európába, az a mai nap. Mert ma az Ecofin Tanács jóváhagyta Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervét. Szintén ma fogadták el Magyarország kérelmét az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra."

Arra a kérdésre, hogy most mi az új magyar kormány előtt álló legnagyobb kihívás, ő gazdaságot tartja:

a költségvetési hiány közel 8 százalék,

a megörökölt gazdaság az egyik legkorruptabb,

az EU-n belül pedig a második legszegényebb.

A riporter azt is felveti, hogy Tisza Párt politikai riválisai mellett emberi jogi szervezetek is aggódnak az elsietve elfogadott alkotmánymódosítások miatt, amelyek az elnök leváltását vagy a közmédia bezárását célozták. Vannak, akik szerint az új kormány ugyanazokat a rövidített utakat használja, mint a korábbiak.

Egy jogállamiságon alapuló társadalmat építünk a jogállamiságon keresztül. Jogi eszközöket használunk a rendszer megváltoztatására

– érvelt Orbán Anita, aki szerint az előző kormány foglyul ejtette az államot azzal, hogy saját – ahogy Magyar Péter nevezi őket – bábjait helyezte el számos szervezetben. Olyan szabályokat is alkotott ezekre a szervezetekre, amelyek megnehezítették bármely új kormány számára a beavatkozást és a változtatást. Például a szuverenitási hatóságot a civil társadalom és az újságírók „megcélzására" hoztak létre.