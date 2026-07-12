Orbán Anita egy olasz lapnak: lebontjuk az orbánizmust – "Magyarország fogaskerék lesz"
Orbán Anita miniszterelnök-helyettes interjút adott olasz Corriere della Sera napilapnak. A külügyminiszter a Nyugat-Balkán Barátai találkozó alkalmból tartozókodott Rómában.
Orbán Anita egy olasz lapnak: lebontjuk az orbánizmust – "Magyarország fogaskerék lesz"
Az olasz lap felidézi, hogy 16 év után sikerült legyőzni Orbán Viktor miniszterelnököt és rendszerét. A külügyminiszter pedig korábban többször jelezte, hogy nem bot szeretne lenni a küllők között, hanem fogaskerék.
Orbán Anita szerint a választás óta az emberek többet mosolyognak és optimisták. A magyar nemzet hagyományosan meglehetősen pesszimista, de most, ahogy egy friss felmérés is mutatja, a magyarok optimisták a jövőt illetően.
„Ha van olyan dátum, amikor azt mondhatom, hogy visszatértünk Európába, az a mai nap. Mert ma az Ecofin Tanács jóváhagyta Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervét. Szintén ma fogadták el Magyarország kérelmét az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra."
Arra a kérdésre, hogy most mi az új magyar kormány előtt álló legnagyobb kihívás, ő gazdaságot tartja:
- a költségvetési hiány közel 8 százalék,
- a megörökölt gazdaság az egyik legkorruptabb,
- az EU-n belül pedig a második legszegényebb.
A riporter azt is felveti, hogy Tisza Párt politikai riválisai mellett emberi jogi szervezetek is aggódnak az elsietve elfogadott alkotmánymódosítások miatt, amelyek az elnök leváltását vagy a közmédia bezárását célozták. Vannak, akik szerint az új kormány ugyanazokat a rövidített utakat használja, mint a korábbiak.
Egy jogállamiságon alapuló társadalmat építünk a jogállamiságon keresztül. Jogi eszközöket használunk a rendszer megváltoztatására
– érvelt Orbán Anita, aki szerint az előző kormány foglyul ejtette az államot azzal, hogy saját – ahogy Magyar Péter nevezi őket – bábjait helyezte el számos szervezetben. Olyan szabályokat is alkotott ezekre a szervezetekre, amelyek megnehezítették bármely új kormány számára a beavatkozást és a változtatást. Például a szuverenitási hatóságot a civil társadalom és az újságírók „megcélzására" hoztak létre.
A Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására választott impeachment eljárás magyarázatát firtató kérdésre úgy reagált, hogy arra azért van szükség, mert még az Alkotmánybíróság sem független.
Fegyver helyett szankciók és humanitárius küldemények
Magyarország új kormánya sem kíván fegyvert küldeni Ukrajnának, ahogyan Orbán Viktor kormánya sem tette. Ezzel kapcsolatban Orbán Anita megerősítette, hogy az új kormány politikája változatlan ebben a kérdésben. Szerinte a magyar választók is arra adtak felhatalmazást, hogy Magyarország fegyverek helyett más eszközökkel segítse Ukrajnát, például humanitárius segítséggel és szankciókkal.
A kárpátaljai magyar kisebbség jogai, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának elutatása közötti kapcsolatra is rákérdezett a Corriere. Válaszában Orbán Anita felidézte, hogy az új kormány az EU csatlakozási módszertanával összhangban az érdemeken alapuló csatlakozást támogatja. Minden országnak ugyanazt az utat kell követnie, és ugyanazoknak a kritériumoknak kell megfelelnie. A kisebbségek számára sikerült kétoldalú megállapodást kötnünk Kijevvel, ami a kapcsolatok újraindításának az előfeltétele.
Oroszország földrajzi elhelyezkedése, mérete, hatalma és történelme miatt továbbra is fontos ország marad, és mindig is az marad Európában. „Nagyon pragmatikus kapcsolatot keresünk Moszkvával, szuverén nemzetek közöttti" – jelentette ki.