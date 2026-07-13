Az Egyesült Államokba utazott Orbán Viktor, aki a helyszínen tekinti meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. A korábbi miniszterelnök frankfurti átszállása során az Indexnek is nyilatkozott, és nem zárható ki, hogy amerikai tartózkodása alatt Donald Trumppal is találkozik.

Orbán Viktor váratlan helyszínen bukkant fel: elrepült Magyarországról, nagyhatalmú barátjához tart – kulcsfontosságú napok várnak a volt magyar miniszterelnökre / Fotó: AFP

Orbán Viktor néhány héttel ezelőtt Brüsszelben már jelezte, hogy az idei világbajnokságot személyesen követi majd az Egyesült Államokban. Most útnak is indult: a tervek szerint ott lesz a keddi Franciaország–Spanyolország elődöntőn Dallasban, a szerdai Anglia–Argentína mérkőzésen Atlantában, valamint a július 19-i döntőn New Jersey-ben.

A volt kormányfő a frankfurti repülőtéren arról beszélt, hogy rendkívül nehéz megjósolni a végső győztest. Úgy fogalmazott az Indexnek, szerinte a francia válogatott a torna legerősebb csapata, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a legjobb csapat sem feltétlenül nyeri meg a világbajnokságot.

„Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni” – utalt az 1954-es világbajnoki döntőre, amikor a Puskás Ferenc vezette Aranycsapat vereséget szenvedett az NSZK-tól.

Donald Trumppal is találkozhat

Az amerikai út politikai szempontból is figyelmet kapott, mivel ez lehet az első alkalom 2025 novembere óta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump személyesen is találkozzon. A két politikus között Orbán Viktor miniszterelnöksége idején ismerten jó kapcsolat alakult ki, Trump több alkalommal is méltatta Orbán Viktort, a magyar–amerikai kapcsolatok pedig az előző magyar kormány idején számos stratégiai kérdésben szorosabbra fűződtek.

Egy esetleges találkozó most azért is különös figyelmet kapna, mert

az áprilisi magyarországi kormányváltás óta még nem alakult ki egyértelmű kép arról, hogyan viszonyul az amerikai elnök Magyar Péter kormányához.

A közelmúltbeli NATO-csúcson ugyan lehetőség nyílt arra, hogy a két vezető kapcsolatba kerüljön egymással, hivatalos kétoldalú találkozóról azonban nem érkezett bejelentés.

Továbbra is nyitott kérdés több, a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontos ügy is, köztük az amerikai–magyar gazdasági együttműködés egyes elemei, a kettős adóztatás ügye, valamint több, még az Orbán-kormány idején megkezdett stratégiai megállapodás sorsa.