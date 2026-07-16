Bombahír: Orbán Viktor találkozhat Donald Trumppal Amerikában
Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó-világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba – erre utalt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke.
Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását, és úgy vélte, hogy ebben segíthetne a volt miniszterelnök, ahogy az előző kormány tagjai is.
A fideszes politikus úgy fogalmazott: kulcsfontosságú kérdés, hogy a következő időszakban miként alakulnak a magyar–amerikai kapcsolatok.
Ebben Orbán Viktor is tudna segíteni, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel
– árulta el Németh Zsolt.
Hozzátette, hogy az előző kormányzati ciklusból is rendelkezésre állhat olyan kapcsolatrendszer, amelyet érdemes lenne hasznosítani, mivel a Trump-adminisztrációval akkoriban szoros együttműködés alakult ki.
„Bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a külügyminisztériumban, hogy használja ezt a kapcsolatrendszert” – tette hozzá.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy
az amerikai külügyminisztérium akár 3 millió dolláros támogatást is biztosítana olyan európai civil szervezeteknek, oktatási intézményeknek és profitorientált szervezeteknek,
amelyek a szólásszabadság, a nemzeti szuverenitás és a nyugati civilizációs örökség védelmét szolgáló programokat dolgoznak ki.
A Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban nyíltan is támogatott több európai jobboldali politikust. A Financial Times példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, valamint a német Alternatíva Németországnak (AfD) több politikusát.
A kezdeményezés jól illeszkedik Donald Trump külpolitikai elképzeléseihez, amelyek szerint az Egyesült Államoknak a közös civilizációs örökségre építve kell szorosabb kapcsolatot kialakítania azokkal az európai szereplőkkel, amelyek a nemzeti szuverenitást, a határvédelem erősítését és a szólásszabadság szélesebb értelmezését helyezik előtérbe.
Amennyiben a program elindul, ez lehet az első olyan jelentős amerikai finanszírozási kezdeményezés Trump második ciklusában, amely közvetlenül európai szervezetek politikai és társadalmi projektjeit támogatja.