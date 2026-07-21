Deviza
EUR/HUF360,1 -0,54% USD/HUF315,26 -0,6% GBP/HUF423,37 -0,59% CHF/HUF389,26 -0,58% PLN/HUF83,22 -0,41% RON/HUF68,75 -0,47% CZK/HUF14,89 -0,44% EUR/HUF360,1 -0,54% USD/HUF315,26 -0,6% GBP/HUF423,37 -0,59% CHF/HUF389,26 -0,58% PLN/HUF83,22 -0,41% RON/HUF68,75 -0,47% CZK/HUF14,89 -0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 518,82 +2,06% MTELEKOM2 670 +1,27% MOL4 322 +2,27% OTP46 210 +3,16% RICHTER11 910 -0,17% OPUS371 -0,13% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS141,5 -1,77% WABERERS4 640 -1,29% BUMIX9 356,33 +0,02% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 090,52 +1,58% BUX144 518,82 +2,06% MTELEKOM2 670 +1,27% MOL4 322 +2,27% OTP46 210 +3,16% RICHTER11 910 -0,17% OPUS371 -0,13% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS141,5 -1,77% WABERERS4 640 -1,29% BUMIX9 356,33 +0,02% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 090,52 +1,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
fidesz frakció
Fidesz

Orbán Viktor visszatért: hamarosan nyilvánosság elé áll a volt kormányfő – ekkor jelenti be a Fidesz új frakcióvezetőjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A volt miniszterelnök visszatért amerikai útjáról, kedden már a Fidesz elnökségi ülésén vesz részt. Orbán Viktor szerdán jelenti be a Fidesz új frakcióvezetőjét.
Járdi Roland
2026.07.21, 10:32
Frissítve: 2026.07.21, 10:36

"Mai program: Fidesz elnökségi-és frakcióülés. Holnap 10.30-kor sajtótájékoztatót tartok az új frakcióvezetővel" ezt írta ki kedd délelőtt Orbán Viktor volt kormányfő a Facebook oldalára.

Orbán Viktor
Orbán Viktor visszatért: hamarosan nyilvánosság elé áll a volt kormányfő – ekkor jelenti be a Fidesz új frakcióvezetőjétFotó: M1 / Facebook

A volt kormányfő az elmúlt másfél hétben Amerikában tartózkodott, a foci vb több meccsét is a helyszínen követte. Bár úgy tűnt, hogy találkozik Donad Trump amerikai elnökkel, erről beszélt Németh Zsolt is az Inforádióban, végül nem jött össze a nagy találkozás. Ugyanakkor a volt miniszterelnök végig figyelemmel követte a hazai eseményeket.

Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!

– így reagált Sulyok Tamás volt államfő bejelentésére, aki szombaton közölte, hogy aláírja a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszűnt a megbízatása. Orbán szerint Magyarország következő államfője egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni.

Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor most szombaton a bálványosi szabadegyetemen beszédet tart, amelyben értékelni fogja a kialakult helyzetet.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu