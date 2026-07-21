Orbán Viktor visszatért: hamarosan nyilvánosság elé áll a volt kormányfő – ekkor jelenti be a Fidesz új frakcióvezetőjét

"Mai program: Fidesz elnökségi-és frakcióülés. Holnap 10.30-kor sajtótájékoztatót tartok az új frakcióvezetővel" – ezt írta ki kedd délelőtt Orbán Viktor volt kormányfő a Facebook oldalára.

Orbán Viktor visszatért: hamarosan nyilvánosság elé áll a volt kormányfő – ekkor jelenti be a Fidesz új frakcióvezetőjétFotó: M1 / Facebook

A volt kormányfő az elmúlt másfél hétben Amerikában tartózkodott, a foci vb több meccsét is a helyszínen követte. Bár úgy tűnt, hogy találkozik Donad Trump amerikai elnökkel, erről beszélt Németh Zsolt is az Inforádióban, végül nem jött össze a nagy találkozás. Ugyanakkor a volt miniszterelnök végig figyelemmel követte a hazai eseményeket.

Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!

– így reagált Sulyok Tamás volt államfő bejelentésére, aki szombaton közölte, hogy aláírja a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszűnt a megbízatása. Orbán szerint Magyarország következő államfője egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni.

Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor most szombaton a bálványosi szabadegyetemen beszédet tart, amelyben értékelni fogja a kialakult helyzetet.