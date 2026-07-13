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Orbán Viktor gyászol, szokatlan fotót tett ki Magyar Péterről a volt miniszterelnök

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A volt miniszterelnök egyetlen mondattal kavarta fel a politikai közéletet. Orbán Viktor szerint véget ért a demokrácia Magyarországon.
VG
2026.07.13, 16:46
Frissítve: 2026.07.13, 17:13

Rejtélyes Facebook-bejegyzést tett közzé Orbán Viktor volt miniszterelnök hétfőn, miközben az Egyesült Államok felé utazott. A „Demokratikus Magyarország 1990-2026” felirat mellé egy fekete szívet is tett, a posztban szereplő képen pedig Magyar Péter látható fekete-fehérben.

Orbán Viktor
Újabb politikai üzenetet fogalmazott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán / Fotó: M1 / Facebook

Demokratikus Magyarország 1990-2026

– ennyit írt hétfői Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor volt miniszterelnök, amelyet egy fekete szív emojival egészített ki. A poszthoz mellékelt fekete-fehér képen Magyar Péter látható.

A bejegyzés időzítése több szempontból is figyelemre méltó. Orbán Viktor hétfőn az Egyesült Államokba indult, ahol Donald Trumppal találkozik, és várhatóan részt vesz a klubvilágbajnokság döntőjén is. Az Index a frankfurti repülőtéren készített róla felvételeket, amikor a csatlakozó járatára várt. A lap szerint a Lufthansa Dallasba tartó gépével utazott tovább.

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A poszt egy olyan napon jelent meg, amikor az Országgyűlés a 17. alkotmánymódosítást tárgyalja. Bár Orbán Viktor nem részletezte, mire utalt bejegyzésével, a politikai időzítés miatt sokan ezt hozzák összefüggésbe a parlamenti eseményekkel.

A nap folyamán újabb jelentős politikai fejlemény is történt: Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nem tudott a döntésről.

Orbán Viktor egyelőre nem fűzött további magyarázatot a bejegyzéséhez, így nem ismert, pontosan milyen politikai üzenetet kívánt megfogalmazni a „Demokratikus Magyarország 1990-2026” mondattal. A poszt ugyanakkor rövid idő alatt jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában.

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Az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó-világbajnokság elődöntőire és döntőjére Orbán Viktor. A volt miniszterelnök amerikai útja azonban nemcsak a futball miatt lehet érdekes, hiszen Orbán Viktor akár Donald Trumppal is ismét személyesen találkozhat.

 

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