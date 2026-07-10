Mindenki Orbán Viktort várta, de nem érkezett meg

Bár az Alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett tüntetés előtti napokban többször is megosztotta a közösségi oldalain az arról szóló felhívást, Orbán Viktor nem tűnt fel és nem szólalt fel a csütörtöki eseményen – írja a Telex.

Orbán Viktor közösségi oldalán hajrázta Sulyok Tamást, és éljenezte Áder Jánost/Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezért maradt távol Orbán Viktor

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Telexnek azt írta, nincsen külföldön Orbán, a távolmaradásnak egyéb okai vannak.

„Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje.”

Orbán Viktor az esemény után megosztotta ugyanazt a képet, amit Gulyás Gergely is. A kép mellett hajrázta Sulyok Tamást, és éljenezte Áder Jánost, valamint azt írta, hogy „ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk.” Később posztolt még további fotókat, és megosztott egy videót, ami mellé azt írta: „Ha ez 150-200, akkor a török riviérán ma nagyon tűzhetett a nap”.

Sajtóértesülések szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök szeptemberben Lengyelországba látogat. Az Onet értesülései szerint többek között találkozik majd a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökével, Jarosław Kaczyńskival is. A találkozó alkalmat adhat Orbán és Kaczyński, illetve a Fidesz és a PiS közötti kapcsolat normalizálására, amit az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos eltérő álláspontjaik miatti konfliktus erősen megterhelt.