Orbán Viktor azonnal reagált Sulyok Tamás leváltására: meghirdette Magyarország ellenállását – "Meg is fogjuk tenni"

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül, hogy hétfőn 18:15 után a 17. alkotmánymódosítással az Országgyűlésben a Tisza leváltotta Sulyok Tamás közátsasági elnököt.

Orbán Viktor azonnal reagált Sulyok Tamás leváltására: meghirdette Magyarország ellenállását / Fotó: M1 / Facebook

Ahogy a Világgazdaság megírta, a parlament mai rendkívüli ülésén a tiszás kétharmad elfogadta Sulyok Tamás és Polt Péter, az alkotmánybíróság elnökének leváltását. Ez megteremti a jogi lehetőségét annak, hogy új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak.

A parlament a módosítást 136 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el. A döntésben csak a Tisza és a Mi Hazánk frakciója (ők tartózkodtak) vett részt, a Fidesz-KDNP kivonult a plenáris ülésről. A Tisza vastapssal ünnepelte a döntését.

Várhatóan Forsthoffer Ágnes 30 napra veszi át a köztársasági elnöki pozíciót. Augusztus 20-a környékén a Tisza új államfőt fog választani, aki másfél-két évig maradhat hivatalban. Addig a Tisza az ígérete szerint lefolytatja az új alkotmány létrehozását, amelyet népszavazással kíván elfogadni.

Ennek pedig része lehet egy közvetlenül választott köztársasági elnök is.

Ez még azonban messze van, most Sulyok Tamásnak 5 napja van aláírni a menesztéséről rendelkező alkotmánymódosítást. Ha ezt nem teszi meg – és nem is mond le –, Magyar Péter előre megfenyegette, hogy megfosztási eljárást indítanak ellene.

Orbán Viktor azonnal reagált Sulyok Tamás leváltására

Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik – így kezdődik Orbán Viktor friss reakciója a fejleményekre, amit a közösségi oldalán hozott nyilvánosságra.

Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik – folytatta. A lényegi állítása ezt követően olvasható:

Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.

Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!

– zárta bejegyzését a volt magyar miniszterelnök. Hogy pontosan mire gondolt, az egyelőre nem derült ki. Orbán Viktor jelenleg Amerikában tartózkodik, de két hét múlva a bálványosi szabadegyetemen előadást tart, amelyben programot hirdethet a magyar jobboldal és a Fidesz számára.