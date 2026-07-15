A korábbi külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon közölte, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik majd tovább.

Orbán Viktor váratlanul üzent Szijjártó Péternek a BYD-be igazolás után / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

Korábban a Fidesz is reagált Szijjártó Péter szerdai bejelentésére. A párt közleményében úgy fogalmazott: Szijjártó Péter ezzel „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon”.

A Fidesz hangsúlyozta, hogy Szijjártó Péter új feladatai miatt ugyan lemond parlamenti mandátumáról, de szerintük Magyarország és a magyar emberek iránti elkötelezettsége változatlan marad.

„Nem egy külföldi cég, például a Shell érdekeit képviseli a magyar kormányban, hanem Magyarország és a magyar emberek érdekeit jeleníti meg a világ egyik legjelentősebb és a magyar gazdaságot is meghatározó cégén belül” – áll a közleményben.

A párt szerint a kinevezés a legmagasabb szintű szakmai elismerés, és egyben lehetőséget teremt arra, hogy a magyar tudás, teljesítmény és érdekérvényesítő képesség még hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi gazdasági életben.

A közlemény kitér arra is, hogy a BYD a világ egyik vezető technológiai vállalata, amely fejlődési üteme és innovációs teljesítménye alapján akár öt éven belül a világ legnagyobb technológiai cégévé válhat. Hozzátették: a magyarországi BYD-beruházás az ország egyik legnagyobb gazdasági sikere, amelyet valamennyi parlamenti politikai erő támogatott.

Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is.

A BYD 2023-ben jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A kínai cég magyarországi jelenléte időközben jelentősen kibővült.

A vállalat nemcsak a szegedi autógyár építését vitte tovább, hanem Budapesten európai központot is létrehozott, miközben kutatás-fejlesztési és vállalatirányítási feladatokat is Magyarországra telepített.