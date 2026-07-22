Újra tárgyalóasztalhoz ül Washington és Moszkva: Manilában találkoznak a külügyminiszterek, újra terítékre kerül az ukrajnai béke

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy július 23-án Manilában találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború áll majd, miközben a béketárgyalások hónapok óta nem tudtak érdemben előrelépni.

Miközben továbbra sincs áttörés az ukrajnai békefolyamatban, személyesen ül tárgyalóasztalhoz az orosz és az amerikai külügyminiszter / Fotó: AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden bejelentette, hogy július 23-án Manilában találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésre az ASEAN külügyminiszteri találkozójának margóján kerül sor.

„A Rubióval tervezett találkozóról már megállapodtunk” – közölte Lavrov a manilai sajtótájékoztatóján.

Újraindulnak az orosz-amerikai tárgyalások

A találkozó időzítése különösen figyelemre méltó, mivel az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai békefolyamat az elmúlt időszakban gyakorlatilag megtorpant. Washington figyelmének jelentős részét az iráni konfliktus kötötte le, miközben Moszkva és Kijev továbbra sem közeledett egymáshoz a területi kérdésekben.

Lavrov azt is kijelentette, hogy meg szeretné kérdezni Rubiót Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli kijelentéséről, miszerint az ukrajnai békemegállapodás akár hamarosan megszülethet.

Az orosz külügyminiszter emellett úgy véli, hogy Washington nem vetette el teljesen azokat a javaslatokat, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök a tavalyi alaszkai csúcstalálkozón ismertetett Donald Trumppal.

Moszkva akkor azt kérte Washingtontól, hogy gyakoroljon nyomást Ukrajnára a Donbasz teljes területéről történő kivonulás érdekében.

Kijev ezt következetesen elutasította, hangsúlyozva, hogy nem hajlandó lemondani stratégiai jelentőségű területeiről. Marco Rubio korábban azt is cáfolta, hogy az Egyesült Államok elfogadta volna az orosz javaslatokat.

A manilai Lavrov-Rubio-találkozó így újabb lehetőséget kínálhat arra, hogy a felek felmérjék, van-e esély az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos diplomáciai folyamat újraindítására.