Mit szól ehhez Putyin? Gőzerővel magyarázkodik Magyarország az oroszoknak Ruszin-Szendi Romulusz kirohanása miatt – "Nem bontunk fel semmilyen gazdasági kapcsolatot"
Magyarország nem tervezi felmondani vagy felülvizsgálni az Oroszországgal kötött gazdasági megállapodásokat – közölte a moszkvai magyar nagykövetség. A diplomáciai képviselet szerint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kijelentése nem az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok megszakítását jelentette.
Nem tervezi felmondani vagy módosítani az Oroszországgal kötött gazdasági megállapodásokat Magyarország
– közölte a moszkvai magyar nagykövetség az orosz Izvesztyijával. A diplomáciai képviselet ezzel reagált azokra a találgatásokra, amelyek Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábbi kijelentése után jelentek meg.
A nagykövetség hangsúlyozta, hogy a sajtóban idézett nyilatkozat „nem értelmezhető a magyar-orosz kapcsolatokra vonatkozó általános kijelentésként”, és nem jelent döntést a kétoldalú gazdasági együttműködést érintő szerződések felülvizsgálatáról vagy felmondásáról.
Az orosz lap külön a Paks II. atomerőmű-beruházás szerződésének jövőjéről kérdezte a magyar felet. A válasz alapján a projektet érintő megállapodások felülvizsgálata nincs napirenden.
A nagykövetség arra is kitért, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése Magyarország biztonság- és védelempolitikai prioritásaira vonatkozott.
A nyilatkozat a külföldi hírszerző szolgálatok befolyásával szembeni fellépésről szólt, nem pedig a kétoldalú gazdasági kapcsolatok megszüntetéséről. A diplomáciai képviselet emlékeztetett arra is, hogy Magyarország minden nemzetközi kérdésben – így a szankciós javaslatok ügyében is – saját nemzeti, gazdasági és biztonsági érdekei alapján alakítja álláspontját. A közlemény szerint Budapest továbbra is arra törekszik, hogy Oroszországgal a kölcsönös tiszteletre és a pragmatikus együttműködésre épülő kapcsolatot tartson fenn.
Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy Magyarországnak „be kell csapnia az ajtót az oroszok előtt”. A kijelentésre az orosz politikai életben is reagáltak: Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország párt vezetője például azt vetette fel, hogy Oroszországnak le kellene állítania a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.
A mostani nagykövetségi nyilatkozat ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy Budapest nem készül felmondani az Oroszországgal fennálló gazdasági megállapodásokat, köztük a stratégiai jelentőségű Paks II. beruházás szerződéseit.
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