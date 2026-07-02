Magyar Péter lemondásra szólította, amire azonnal reagált Debrecen polgármestere: Papp László keményen visszaszólt a kormányfőnek

Papp László szerint politikai motivációjú támadás áll amögött, hogy Magyar Péter a lemondását követelte a debreceni akkumulátoripari ügyek miatt. A polgármester azt állítja, sem az engedélyezésre, sem az ellenőrzésre nincs hatásköre, ezért szerinte a felelősséget sem lehet az önkormányzatra hárítani – írta a dehir.hu.

Határozott közleményben reagált Papp László arra, hogy Magyar Péter és több kormánypárti politikus is a lemondását követelte / Fotó: Czeglédi Zsolt

Határozottan visszautasította a lemondására vonatkozó felszólításokat Papp László, Debrecen polgármestere, miután Magyar Péter a csütörtöki Kormányinfón kijelentette:

a városvezető személyes és politikai felelősséget visel a Debrecenben kialakult helyzetért, ezért távoznia kell posztjáról.

A polgármester közleményében leszögezte, hogy Magyar Péter politikai motivációjú nyilatkozatot tett. Szerinte olyan ügyekben próbálják őt felelőssé tenni, amelyekben a döntések nem az önkormányzat, hanem a kormány által felügyelt kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak.

Papp László úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei beleillenek abba a stratégiába, amely szerinte a TISZA-kormány részéről a fideszes vezetésű önkormányzatok ellen indult. Állítása szerint politikai célból igyekeznek a felelősséget az önkormányzatokra és személy szerint rá hárítani.

Betelt a pohár Debrecenben: a fideszes polgármester nem kér a botrányokból, az akkumulátoróriás azonnali távozását követeli Papp László minden korábbinál keményebb álláspontra helyezkedett a Semcorp ügyében. A debreceni polgármester szerint a vállalatnak más gyártási helyszínt kell keresnie.

Papp László: a TISZA menekül a felelősség elől

A városvezető hangsúlyozta, hogy Debrecen önkormányzatának nincs hatásköre sem az akkumulátorgyárak engedélyezésében, sem azok működésének ellenőrzésében. Elmondása szerint az építési, iparbiztonsági és használatbavételi engedélyeket minden esetben a kormányhivatal adja ki, amely a mindenkori kormány irányítása alatt működik.

Papp szerint a jelenleg is nagy figyelemmel kísért Semcorp-ügy jövője is kizárólag a kormányhivatal döntésén múlik. Mint fogalmazott, a TISZA-kormány által felügyelt hatóságnak kell eldöntenie, hogy a vállalat folytathatja-e működését, vagy sem.