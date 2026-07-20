Magyar Péter napirend előtt: „Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, ami a BYD Magyarországhoz kapcsolódott”

A miniszterelnök napirend előtti felszólalása a Parlementben az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése előtt

Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Egységes, kiszámítató, és nyilvános szabályokat teremtünk minden vállalkozás számára” – mondta a miniszterelnök a múlt héten bejelentett adózási változtatások kapcsán, hozzátéve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely ösztönzi a vállalkozásokat, és ösztönzi a családi cégeket az innovációval, erről szólnak a múlt héten benyújtott javaslatok.

„Meg fogjuk vizsgálni Szjjártó Péter döntéseit” – ígérte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy a volt külügyminiszter a BYD-nál folytatja felsővezetői szinten pályafutását, arra utalva, hogy felülvizsgálják a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes beruházási döntéseit. Szerinte Szijjártó Péter állami infrastruktúrával, közpénz százmilliárdokkal, diplomáciai eszközökkel segítette a vállalatot.

Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását, és az állami vállalásait, ami a BYD Magyarország beruházáshoz kapcsolódott

- mondta.

„Fel fogjuk tárni a kiválasztott óriásvállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást” - tette hozzá.

Azt is mondta, hogy olyan jogszabályokat készítenek elő, melyek különösen a nagy szennyező és vízfelhasználó vállalatokat kötelezik majd arra, hogy betartsák a környezetvédelmi előírásokat. Megszüntetik az uniós jogszabályokba ütköző adózási gyakorlatokat.

Magyar Péter a nemzeti érdekek kapcsán hat pontot fogalmazott meg, ezek között a „működő állam”, a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a vállalkoások számára egységes szabályrendszer kidolgozása szerepelt.

Átmeneti a köztársasági elnök az alkotmányozási folyamat végéig

Pártokon felülálló jelölt választására nyílik most esély, ez történelmi lehetőség Magyar Péter szerint.

„Éljünk a nekünk adott lehetőséggel” – mondta a miniszterelnök, arra kérve a pártokat és a civileket, hogy mondják el véelményüket. Ugyanakkor hozzátette: nem lesz olyan jelölt, akit mindenki kivétel nélkül elfogad. Azt mondta: „minden közös gondolkodás hatalmas érték”, aki szerint a feladatokat és a dilemmákat meg kell becsülni.

A miniszterelnök szerint „tiszta lappal” indul az Országgyűlés a köztársasági elnök kapcsán. Szerinte akkor döntenek jól, ha olyan személyt választanak, aki az ország támogatását élvezi, és nem a régi pártok szavazóinak akarnak megfelelni. Magyar Péter a személy kiválasztása kapcsán többször Göncz Árpádot említette párhuzamként.