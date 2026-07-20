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Magyar Péter napirend előtt: „Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, ami a BYD Magyarországhoz kapcsolódott”

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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés két napos, rendkívüli ülése.
VG
2026.07.20, 13:23
Frissítve: 2026.07.20, 13:52
A miniszterelnök napirend előtti felszólalása a Parlementben az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése előtt
Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Egységes, kiszámítató, és nyilvános szabályokat teremtünk minden vállalkozás számára” – mondta a miniszterelnök a múlt héten bejelentett adózási változtatások kapcsán, hozzátéve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely ösztönzi a vállalkozásokat, és ösztönzi a családi cégeket az innovációval, erről szólnak a múlt héten benyújtott javaslatok.

„Meg fogjuk vizsgálni Szjjártó Péter döntéseit” – ígérte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy a volt külügyminiszter a BYD-nál folytatja felsővezetői szinten pályafutását, arra utalva, hogy felülvizsgálják a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes beruházási döntéseit. Szerinte Szijjártó Péter állami infrastruktúrával, közpénz százmilliárdokkal, diplomáciai eszközökkel segítette a vállalatot. 

Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását, és az állami vállalásait, ami a BYD Magyarország beruházáshoz kapcsolódott

- mondta.

„Fel fogjuk tárni a kiválasztott óriásvállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást” - tette hozzá.

Azt is mondta, hogy olyan jogszabályokat készítenek elő, melyek különösen a nagy szennyező és vízfelhasználó vállalatokat kötelezik majd arra, hogy betartsák a környezetvédelmi előírásokat. Megszüntetik az uniós jogszabályokba ütköző adózási gyakorlatokat.

Magyar Péter a nemzeti érdekek kapcsán hat pontot fogalmazott meg, ezek között a „működő állam”, a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a vállalkoások számára egységes szabályrendszer kidolgozása szerepelt.

Átmeneti a köztársasági elnök az alkotmányozási folyamat végéig

Pártokon felülálló jelölt választására nyílik most esély, ez történelmi lehetőség Magyar Péter szerint.

„Éljünk a nekünk adott lehetőséggel” – mondta a miniszterelnök, arra kérve a pártokat és a civileket, hogy mondják el véelményüket. Ugyanakkor hozzátette: nem lesz olyan jelölt, akit mindenki kivétel nélkül elfogad. Azt mondta: „minden közös gondolkodás hatalmas érték”, aki szerint a feladatokat és a dilemmákat meg kell becsülni.

A miniszterelnök szerint „tiszta lappal” indul az Országgyűlés a köztársasági elnök kapcsán. Szerinte akkor döntenek jól, ha olyan személyt választanak, aki az ország támogatását élvezi, és nem a régi pártok szavazóinak akarnak megfelelni. Magyar Péter a személy kiválasztása kapcsán többször Göncz Árpádot említette párhuzamként.

Nem kell jogásznak lennie a köztársaságai elnöknek

Szerinte tévedés, hogy a köztársasági elnöknek jogásznak vagy köztársasági elnöknek lennie, a személynek „emberségesnek” kell lennie, most viszont nem pártpolitikai paktumok alapján kell dönteni.

Aki őrködik az alkotmányosság és a nemzet egysége fölött” – mondta Magyar Péter, aki szerint ez az elvárás a köztársasági elnök felé, a személy társadalmi háttere vagy végzettsége nem számít, pusztán integritása, hitelessége.

Azt kérjük a leendő köztársasági elnöktől, hogy átmeneti időszakra, az alkotmányozási idő végéig vállalja el a feladatot

– fogalmazta meg. Szerinte az új köztársasági elnök „értse a kimondott szavak súlyát”, és elkötelezett legyen hazája mellett. Döntéseiért felelősséget kell vállalnia és ellenállnia a hatalom nyomásának.

„A következő napokban azért fogok dologzni, hogy a tiszta lap jelentette felelősség bizonyossá váljon” – mondta a megválasztandó köztársasági elnök kapcsán.

„A miniszterlnök cserélje le szövegíróját”

Toroczkai László A Mi hazánk frakcióvezetője a napirend előtti hozzászóláshoz tett felszólalásában kifogásolta, hogy Magyar Péter összefogásról szóló beszédjével ellentétben áll az, hogy Magyar Péter nemrég bejelentette, a világklasszis sakkozót, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. „A miniszterlnök cserélje le szövegíróját” - mondta ennek kapcsán Toroczkai.

A frakcióvezető kifogásolta továbbá a Sulyok Tamás eltávolítására tett lépéseket, valamint Magyar Péter több megmozdulását fenyegetőnek értékelte. Szerinte ennek tükrében nem érdemes a miniszterelnöknek tiszteletről beszélni.

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