Újra összecsapnak a parlamentben: a botrány után ismét felszólal Magyar Péter
Rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtti felszólalást intéz a parlamenthez.
A képviselők több jelentős közlekedési, költségvetési és közigazgatási tárgyú törvényjavaslatot is megvitatnak, illetve több esetben határozatot is hoznak.
A hétfői ülésnap 13 órakor kezdődik Magyar Péter napirend előtti felszólalásával.
A parlamenti menetrend szerint a határozathozatalokra legkorábban 15 óra 10 perctől kerülhet sor, ezt követően 16 óra 15 perc körül kezdődik az azonnali kérdések és válaszok órája, majd várhatóan 17 óra 45 percig kérdések hangzanak el.
A keddi ülés szintén a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. Ezt követően a képviselők elsőként a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvénycsomag kerül napirendre. A javaslat az országos közlekedésszervező, valamint az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásához szükséges jogszabályi változtatásokat is tartalmazza. Az Országgyűlés a bizottsági jelentéseket és az összegző módosító indítványokat is megvitatja, majd kedden szavaz az előterjesztésről. Ezt követően a képviselők megkezdik a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
Az előterjesztés célja, hogy
megteremtse a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működésének költségvetési feltételeit,
ennek megfelelően módosítaná az állami költségvetés szerkezetét.
Az NVVH a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek.
A következő napirendi pont a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítása lesz. Az előterjesztés a köztestület működését érintő szabályok változtatását célozza, amelyről a képviselők szintén általános vitát folytatnak.
A parlament a 2026. évi központi költségvetés módosításáról tárgyal. A javaslat az idei büdzsé egyes fejezeteit és előirányzatait érinti, ezért a képviselők részletesen megvitatják a módosítások indokait és várható hatásait. A költségvetési módosítást az egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló előterjesztés követi. Ez a javaslat az államháztartás működésére vonatkozó szabályozás több elemét is átalakítaná annak érdekében, hogy azok igazodjanak az új intézményi és költségvetési változásokhoz.
A keddi ülés utolsó nagyobb napirendi pontjaként a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Az előterjesztés a rendkívüli jogrend lezárása után is alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket, valamint a járványügyi készültség szabályait pontosítaná.
Ismét feszült lehet a hangulat a parlamentben
Az ülés előkészítését ugyanakkor ismét politikai vita előzte meg. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülése után elmondta, hogy akkor már nem került szóba a parlamenti viselkedés és az üléstermi felvételkészítés kérdése, noha ez a keddi házbizottsági egyeztetésen még napirenden volt.
Az előzményekhez tartozik, hogy az Országgyűlés július 14-i ülése megszakadt, miután a fideszes Pócs János napirend utáni felszólalása alatt Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői kivonultak az ülésteremből. Az esetet követően rendkívüli házbizottsági ülést hívtak össze. Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője ezt követően közölte: a miniszterelnök minősíthetetlen stílusban beszélt, és többször félbeszakította a felszólalókat. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón reagált a történtekre. Elmondása szerint miközben az ellenzéki képviselők beszéltek, a korábbi házelnökök portréit nézte, és azon gondolkodott, mit szólnának ahhoz, ha hallanák „a sok bullshitet”.
A rendkívüli ülés így várhatóan nemcsak a fontos jogszabályok miatt lesz kiemelt jelentőségű, hanem azért is, mert a közelmúlt parlamenti konfliktusai után ismét feszült politikai légkörben találkoznak a kormánypárti és ellenzéki képviselők.