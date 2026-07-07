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patak
szárazság

Döbbenetes képsorok: az afrikai hőségben teljesen kiszáradt egy patak Magyarországon, elpusztult az élővilág

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig két hete még méteres víz állt a Ronyva-patakban, mára azonban teljesen kiszáradt a Bodrog mellékvizének alsó szakasza. A hirtelen vízhiány okát egyelőre vizsgálják.
VG
2026.07.07, 07:12
Frissítve: 2026.07.07, 07:21

A Sátoraljaújhely térségében húzódó Ronyva-patak alsó szakasza teljesen kiszáradt, a Bodrog mellékvizének medréből gyakorlatilag eltűnt a víz. Helyiek szerint alig két hete még több helyen méteres vízmélység volt a patakban, mára azonban a meder teljesen száraz.

aszály patak
Teljesen kiszáradt egy patak Magyarországon, elpusztult az élővilág / Fotó: Marek M / Shutterstock (illusztráció)

A beszámolók szerint különösen rejtélyes a jelenség, mivel a mindössze néhány kilométerrel feljebb fekvő Bózsva-patak továbbra is zavartalanul folyik. A hirtelen bekövetkezett vízhiány miatt a Ronyva élővilága súlyos károkat szenvedett, a helyiek szerint már megkezdődött a halak és más, védett vízi élőlények tömeges pusztulása.

Az ATV beszámolója szerint a kiszáradás oka egyelőre nem ismert. 

A mostani helyzet különösen szembetűnő annak fényében, hogy a Ronyva 2010-ben rekordárvízzel hívta fel magára a figyelmet: akkor a megáradt patak miatt meg kellett erősíteni a Sátoraljaújhelyen áthaladó árapasztó csatornát.

Korábban arról is beszámolt a Világgazdaság, hogy történelmi mélypontra süllyedt a Sebes-Körös vízállása. A rendkívüli aszály és az érkező, akár 40 fokos hőség miatt több hazai vízterület is kritikus állapotba került.

Súlyos figyelmeztető jel érkezett az Alföldről: történelmi mélypontra süllyedt a Sebes-Körös vízállása. A határmenti vízmércén a napokban mínusz 42 centimétert rögzítettek, ezzel megdőlt az eddigi negatív rekord. A korábbi legalacsonyabb értéket 2017. augusztus 31-én mérték, akkor mínusz 37 centimétert mutatott a mérce.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja az előttünk álló rendkívüli hőség. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő csapadék, miközben a nappali csúcshőmérséklet vasárnap már elérheti a 40 Celsius-fokot is. Ilyen körülmények között a folyó vízszintje tovább csökkenhet.

Nemcsak a folyók kerültek bajba. A Pest vármegyei Tinnye önkormányzata szerint a Garancs-tó állapota is rendkívül aggasztó. A friss felmérés alapján a tóban már nincsenek halak, békák vagy más vízi élőlények, a víz mélysége mindössze 20-40 centiméter. Eközben az iszapréteg vastagsága eléri az 1-1,5 métert.

A szakemberek szerint a tó a párolgás miatt naponta körülbelül egy centimétert veszít a vízszintjéből. Ha az aszályos időjárás tartós marad, augusztusra teljesen kiszáradhat. Ebben az esetben csak a visszamaradó iszap eltávolításának lehetőségét vizsgálhatják meg, de ez önmagában nem oldja meg a vízpótlás problémáját

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