Trump új csodafegyvert adna Ukrajnának – csakhogy a Patriot rakéták gyártása a lehetetlennel határos
Az amerikai elnök szerdán, az ankarai NATO-csúcson felvetette, hogy engedélyezné Ukrajnának – amelynek az egyre pusztítóbb orosz rakétatámadások miatt égető szüksége lenne légvédelmi eszközökre –, hogy saját Patriot rakéták gyártásába kezdjen. A terv megvalósítása azonban igen komoly nehézségekbe ütközik.
A Lockheed Martin Patriot rakétáinak a háború sújtotta Ukrajnában történő gyártása – különösen nagy mennyiségben – rendkívül komoly kihívást jelentene. A nehézségek nagymértékben attól függnek, hogy az új gyártósor a rakéta melyik változatát állítaná elő.
A PAC-3 verzió, amely ballisztikus rakéták elfogására is képes, darabonként mintegy 5 millió dollárba kerül, és a világ egyik legfejlettebb légvédelmi fegyvere.
Jelenleg mindössze két helyen gyártják: az Egyesült Államokban és Japánban.
Egy Patriot rakéta legyártása évekig tart
Egy Patriot rakéta elkészítése évekig tart, így az ukrajnai gyártás sem valósulhat meg azon a rövid időtávon belül, amelyre Ukrajnának szüksége lenne
– mondta Becca Wasser, a Bloomberg Economics védelmi elemzője. „Ráadásul az, hogy Ukrajna gyorsan képes drónokat és más rakétákat előállítani, nem feltétlenül alkalmazható a Patriotok gyártására, tekintettel az Egyesült Államok szigorú technológiai exportkorlátozásaira.”
A jelenlegi gyártási ellátási láncok már most is túlterheltek, egy új gyártósor létrehozásához pedig speciális berendezésekre és képzett szakemberekre lenne szükség, ami tovább növelné a megvalósítás idejét.
Trump: ha annyira kell, gyártsatok magatoknak
Ukrajna az elmúlt napokban közölte, hogy erői egyetlen beérkező orosz ballisztikus rakétát sem tudtak megsemmisíteni a Moszkva által indított, nagyvárosokat célzó támadások során. Ez ismét rávilágított arra, mennyire sürgősen szüksége van további Patriot rendszerekre, amelyekkel Kijev eddig jellemzően kivédte az ilyen fenyegetéseket. A NATO-szövetségesek ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy saját készleteik is korlátozottak.
Donald Trump kijelentése arra utalhat, hogy a gyártási engedély felajánlása valójában azt jelenti: új rakétaszállítmányok küldése nem valószínű.
Így aztán nem panaszkodhatnak, hogy nem adunk nekik eleget
– mondta Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. „A céget erről még nem értesítettük, de ez majd rendben lesz” - tette hozzá.
- Egyes alkatrészek – például a rakétatest – ipari szempontból viszonylag könnyen előállíthatók lennének.
- Sokkal nagyobb kihívást jelentene azonban a megfelelő teljesítményű és állandó minőségű szilárd hajtóanyagú rakétamotorok gyártása,
- valamint a PAC-3 apró irányítómotorjai, amelyek lehetővé teszik a rakéta hatékony manőverezését a ritka felső légkörben.
- Ugyancsak rendkívül összetett a vezérlőrendszer, amely ezeket működteti.
Az alkatrészek közül gyakorlatilag egyik sem lenne egyszerűen, késztermékként beszerezhető.
A PAC-3 célkereső egységét – amely a rakétát a becsapódás előtti utolsó pillanatokban a célpontra irányítja – a Boeing gyártja az amerikai (Lockheed Martin), és a japán (Mitsubishi Heavy Industries) gyártósorok számára.
Ukrajnában kiemelt célpont lenne a gyár
Mindennek tetejében igencsak valószínű, hogy egy ilyen fegyvergyár - már az építés megkezdésekor - kiemelt célpontja lenne az orosz támadásoknak.
Ha rajtam múlna, a gyárat Lengyelországban építtetném fel az ukránokkal
– mondta William Alberque, a Pacific Forum Európában dolgozó vezető kutatója. „Különben első számú célponttá válna. Soha nem tudnák befejezni az építését.”
A lengyel kormány ezen a héten megállapodást írt alá arról, hogy egy lengyelországi létesítményben végzik majd az európai országok PAC-3 rakétáinak karbantartását. Oroszország eddig nem hajtott végre közvetlen támadást egyetlen európai ország vagy NATO-tagállam ellen sem, noha azok katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának.
A 2022-es teljes körű orosz invázió előtt Ukrajna jelentős védelmi iparral rendelkezett, amely még abból az időből maradt fenn, amikor a Szovjetunió számára gyártott rakétákat és repülőgépeket.
Jelenleg ugyan nem ismert, hogy fejlett ballisztikus rakétákat állítana elő, de olyan vállalatok, mint a Fire Point, nagy mennyiségben gyártanak olcsóbb, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereket, amelyeket Oroszország mélyén végrehajtott támadások során is alkalmaztak.
A háború előtt Ukrajna légvédelmét szovjet fejlesztésű rendszerek – például a 9K37 Buk és az S–300 – alkották, azonban a hozzájuk tartozó rakétákat nem gyártja, ezért a készletek feltöltéséhez a szövetséges országok adományaira szorul. Emellett nem készíti a nyugati partnerektől kapott légvédelmi rendszerek – például a Diehl Defence IRIS-T vagy a Kongsberg NASAMS – rakétáit sem.
Washingtonnak Iránnal szemben kellenek a Patriot rakéták
Az Egyesült Államok jelenleg felgyorsítja a Patriot rakéták gyártásának bővítését, miután az Iránnal vívott háború során több száz darabot használt fel. A Lockheed Martin ugyanakkor jelezte, hogy a termelés megháromszorozása várhatóan csak 2030-ra valósulhat meg. "A gyártást már most is a beszállítói lánc szűk keresztmetszetei korlátozzák” – mondta Kelly Grieco, a Stimson Center vezető kutatója.
Még ha Ukrajna fel is építene egy gyárat, akkor is ki kellene építenie a teljes beszállítói hálózatot. Ez rendkívül komoly kihívást jelent a védelmi ipari bázis számára
- tette hozzá.
Mindezzel nyilvánvalóan Donald Trump is tisztában van, így minden valószínűség szerint ezzel, a NATO-csúcson mondott, kétségtelenül hangzatos bejelentésével akarja elejét venni annak, hogy Zelenszkij folyamatosan bombázza Patriot-igényeivel.