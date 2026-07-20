Polgár Judit szakadékba pillanthat, a fenekén politikai holttestekkel, amikor Magyar Péterrel találkozik

Nem egyedi, inkább rutin politikai lépés Magyar Péter döntése, hogy támogatottsága növelésére és támadhatósága csökkentésére népszerű személyt nevezzen ki fontos posztra. Ami a miniszterelnöknek és a kinevezettnek kezdetben jó, az később komoly és akár sorsfordító problémákba torkollhat, erre tanít a politikai pályára lépett számos sportoló példája. Siker, vagy bukás: a sakkozó világsztár Polgár Judit az ezt eldöntő úton két komoly hendikeppel indul, miközben az elődeivel előnyeikkel és rizikóikkal egyaránt osztozik.

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Miért célszerű népszerű személyt szövetségesként kinevezni fontos posztra, ezt nem kell különösebben magyarázgatni. Mielőtt megnézzük a korábbi példákat, amelyek Polgár Juditot óvhatják, vagy ösztönözhetik, érdemes két komoly induló hendikepjét megvizsgálni.

Polgár Judit első hendikepje, ha köztársasági elnök akar lenni: a helyzet

Sulyok Tamás eltávolított köztársasági elnök is figyelmeztetett, és az idő előrehaladtával egyre komolyabb veszélyt idézhet elő, hogy hiába népszerű az utód, ha úgy választják meg, hogy elődje mandátumát demokráciákban precedens nélküli módon egyszerűen megszüntették.

EU-tagországban még az a kevésbé súlyos, mert jogilag körbebástyázott eset sem fordult elő még soha, hogy államelnököt megfosztási eljárással eltávolítottak. Egyszerűen kihajítani egy törvénnyel nem csak meggyengíti a posztot, hanem politikailag és jogilag is támadható.

Ez pedig egyszer csak visszaüthet a poszt új birtokosára, akit nem vigasztal, hogy Sulyok Tamás a posztját visszaszerezni akkor sem tudja, ha az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Ha azonban igazat adnak neki, netán kártérítést is megítélnek, az azonnali tüzet irányíthat a poszt átvevőjére. Hasonlóképp, ha a Velencei Bizottság októberben elítéli a jogállamot nem helyreállító, hanem megkurtító hatalomépítésként az elmozdítást.

Mikor sokáig úgy tűnik, minden rendben van, aztán hirtelen átszakad a gát, ezt a vérfagyasztó érzést sok politikus megtapasztalta már. Ha csak a politikussá lett élsportolók sorsának tanulságait vizsgáljuk, tipikus a következő láncolatból eredő rizikó:

A sportoló korábbi népszerűségét politikai alkalmasságnak tekinti.

A választók erkölcsi hitelességet és pártok feletti magatartást várnak tőle.

Egyszer csak történik valami, a politikai harcban feltárják valamely hibáját, ami hatalomra kerülésének módja is lehet, állásfoglalásra kényszerítik olyan megosztó ügyekben, amit inkább elkerülni, netán sarokba szorítják.

Ha nem lassan építkezve kerül a politikába, akkor nincs mögötte párt, hálózat, amely megvédené, és ha volna, akkor sem biztos, hogy meg is tudják védeni.

Polgár Judit második hendikepje: amire nem gondolt, de muszáj lesz gondolnia

Ami miatt kinevezése jó ötletnek tűnhet, pont az fordulhat ellene: Polgár Judit nemzetközi ismertsége.