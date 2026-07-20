Rendkívüli: megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről, Magyar Péter ennek nem fog örülni – „Nem érzek magamban elég erőt!"

„Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében” − írta Polgár Judit egy Facebook-bejegyzésben.

Polgár Judit visszautasította a miniszterelnök felkérését / Fotó: AFP

A bejelentésre Magyar Péter kommentben reagált és megköszönte „azt a rengeteg mindent”, amit Polgár Judit Magyarországért tett, valamint hangsúlyozta, hogy ha másként is, de sok millió ember a jövőben is számít világhírű nemzetközi sakknagymesterre.

Elszabadultak az indulatok

Miután Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, ezért hétfőtől, vagyis annak hatálybalépésétől megszűnt a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt követően Magyar Péter bejelentette, hogy várják a lakosság javaslatait az új államfő személyére.

A történet azonban ezt követően új fordulatot vett, mivel a miniszterelnök vasárnap este egy posztjában arról írt, hogy több ismert kulturális és közéleti szereplő ajánlása alapján felkéri Polgár Juditot, hogy az új alkotmány elfogadásáig, töltse be a köztársasági elnöki posztot.

A lépés még támogatói között is ellenállásba ütközött, mivel többen úgy érezték, hogy elmaradt a korábban többször is hangsúlyozott társadalmi egyeztetés.

A kritikákra maga a miniszterelnök többször is kommentben reagált, és nyomatékosította, hogy a társadalmi egyeztetésre a szűkös határidő miatt nincs lehetőség.

A köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén − mint Sulyok Tamás elmozdítása is − az új államfő hivatalba lépéséig a házelnök látja el annak feladatait. Az új elnököt 30 napon belül kell megválasztani, és az eredmény kihirdetése utáni nyolcadik napon lép hivatalba.

Az indulatok azonban a magyarázat ellenére sem csillapodtak, a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő egyik legnagyobb, 500 ezres tagszámmal rendelkező csoportban rövid időre még a hozzászólás lehetőségét is le kellett kapcsolni.