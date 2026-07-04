Új részletek a postások tragédiájáról: ezt állítják a terepen dolgozó kézbesítők

Két postai kézbesítő múlt heti tragikus halála után vizsgálatok indultak a Magyar Postánál, miközben a terepen dolgozó kézbesítők és a szakszervezet szerint nem egyedi problémáról, hanem hosszú évek óta fennálló hiányosságokról van szó.

Megszólaltak a Magyar Posta dolgozó / Fotó: Shutterstock

A Magyar Posta hangsúlyozza, hogy

együttműködik a hatóságokkal, és a hőségriadó idején több rendkívüli intézkedést is bevezetett, a dolgozók azonban úgy látják: ezek túl későn érkeztek.

A Blikk megkereste a Magyar Postát, amely közölte: a halálesetek körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, ezért egyelőre nem adhatnak további tájékoztatást. A vizsgálatot a területileg illetékes munkavédelmi hatóság és a Magyar Posta is végzi.

A társaság kiemelte, hogy az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként különös figyelmet fordít dolgozói biztonságára. A hőségriadók idején hűtött ivóvizet, naptejet, védősapkát biztosítanak, engedélyezték a fehér pólók viselését, valamint lehetőséget adtak a korábbi munkakezdésre.

A június végi extrém hőség idején ideiglenesen azt is elrendelték, hogy a kézbesítők csak annyi küldeményt vigyenek magukkal, amellyel legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérnek a postahelyre, a légkondicionáló nélküli postákat pedig délben bezárták.

Egyikük szerint nem elsősorban a munka mennyisége, hanem a munkakörülmények jelentik a legnagyobb problémát.

Állítása szerint miközben új szolgálati autók beszerzésére jut forrás, a kézbesítést segítő kerékpárok és járművek korszerűsítése elmarad.

Úgy fogalmazott, hogy a hőség elleni érdemi intézkedések csak a két tragédia után születtek meg, ráadásul a délelőtt 11 órás visszaérkezési kötelezettség például a nyugdíjkifizetések időszakában teljesíthetetlen elvárás.

A dolgozó arról is beszélt, hogy bár a depókban van hűtött víz, a terepen dolgozóknak nincs hűtőtáskájuk, miközben az egyenruhák sötét színe és anyaga rendkívül megterhelő a nyári hőségben.

Véleménye szerint klímára lenne szükség minden járműben és elosztóhelyen, valamint korszerűbb munkaruházatra és megfelelő hűtőeszközökre.

Egy másik kézbesítő arról számolt be, hogy a hivatalos sötétzöld pólóingek a tűző napon szinte magukba szívják a meleget, ráadásul a műszálas anyag miatt allergiás tüneteket is okozhatnak.