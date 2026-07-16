Megdöbbentő állítás Rákosrendezőről: a leszakadt vármegyékből özönlöttek a lakásfoglalók – senki sem tudja, véget ért-e a beáramlás

A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy évvel ezelőtt figyelmeztette a terület tulajdonosait – a magyar államot és a Budapesti Közműveket –, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a Rákosrendező melletti egykori MÁV-telep rendezése érdekében.

Rákosrendezőn egyre súlyosabb közbiztonsági problémákra figyelmeztetnek / Fotó: XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete / Facebook

Tóth József a TV13-nak adott interjúban emlékezetet: sürgős intézkedést kérve – nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest rendőrfőkapitányához, Baricska Norbert Tamáshoz, akivel személyesen is egyeztetett.

A nyílt levelében úgy fogalmazott:

egy év alatt egy korábban nyugodt városrészből újabb Hős utcát hoztak létre.

„Rákosrendező területe nem a XIII. kerület, hanem Zugló közigazgatási területén van, de ami ott történik, az rendkívüli hatással van a mi kerületünkre. A tulajdoni lapot megvizsgálva két tulajdonos szerepel rajta: a magyar állam és a Budapesti Közművek. Az ott lévő házak – egy kivétellel – MÁV-dolgozók lakásai voltak” – mondta.

A kerületvezető arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált a droghasználat, a prostitúció, az utcai verekedések, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések és a lopások is.

Elmondása szerint bódult állapotú emberek járják az utcákat, gyakran szóváltásba keverednek a járókelőkkel, miközben a környék parkjait is elfoglalták.

A helyiek több mint egy éve dokumentálják a területen tapasztalható állapotokat.

A lakásfoglalók jelenlétéről és a mindennapossá vált problémákról számos videó és fénykép került nyilvánosságra, miközben a lakók folyamatosan jelzik a történteket az önkormányzatnak és az illetékes hatóságoknak.

A kialakult helyzet miatt a környéken élők türelme is elfogyott: több mint ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy mielőbbi beavatkozást követeljenek az illetékesektől.

Tóth József emlékeztetett arra is, hogy személyesen is egyeztetett Karácsony Gergellyel és Vitézy Dáviddal – utóbbival még a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökeként – a terület rendezésének lehetőségéről.