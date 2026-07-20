Riasztó állapotok Rákosrendezőn, de honnan lesz pénz a káosz felszámolására – özönlenek a panaszok több kerületből

Egyelőre még beláthatatlan, mikor valósulhat meg a Rákosrendezőre tervezett nagyszabású városfejlesztési beruházás.

Rákosrendező körül rendszeressé vált a droghasználat, a prostitúció, az utcai verekedések, megszaporodtak a lakásbetörések és a lopások is / / Fotó: Zugló / Facebook

Bár idén tavasszal a végleges terv napvilágot látott, az érdemi munkákra még várni kell. Az elmúlt több mint egy évben viszont az ország számos részéből érkezők foglalták el a terület mellett található elhagyatott MÁV-telep ingatlanjait, ami egyre súlyosabb közbiztonsági és szociális problémákat okoz.

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Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén található, közvetlenül a XIII. kerület határán. A környék mindennapi életére elsősorban az angyalföldiek vannak hatással, hiszen társasházak, családi házak, óvodák, játszóterek sorakoznak. Az egykori MÁV-lakóépületek így nem egy elszigetelt rozsdaövezetben állnak, hanem egy aktívan használt városi környezet közepén.

„Rákosrendező területe nem a XIII. kerület, hanem Zugló közigazgatási területén van,

de ami ott történik, az rendkívüli hatással van a mi kerületünkre. A tulajdoni lapot megvizsgálva két tulajdonos szerepel rajta: a magyar állam és a Budapesti Közművek. Az ott lévő házak – egy kivétellel – MÁV-dolgozók lakásai voltak” – foglalta össze Tóth József, XIII. kerület polgármester egy interjúban.

A súlyos helyzet eszkalálódása miatt a polgármester nyílt levélben kért segítséget, illetve a kerület felajánlotta, hogy a romok elbontásának mintegy 100 millió forintos költséget magára vállalja. A további szükséges intézkedésekhez azonban nincs hatásköre, ezért a probléma megoldásához az érintett tulajdonosok és hatóságok együttműködésére van szükség.

Zugló is elismerte: rendszeresen érkeznek panaszok Rákosrendezőről

Lapunk megkereste a zuglói önkormányzatot, hogy megtudjuk, mit tudnak tenni a kialakult helyzet kezelésére. A kerület válaszából nem derült ki, hogy a XIII. kerülethez hasonló, nagyobb anyagi ráfordítással járó intézkedéseket terveznének. Ehelyett azt emelték ki, hogy rendszeresen szerveznek átfogó ellenőrzéseket. A zuglói önkormányzat közölte, hogy

a Rákosrendező környékével kapcsolatban rendszeresen érkeznek lakossági jelzések.

Ezek többsége nem közvetlenül a Zuglói Önkormányzati Rendészethez fut be. Azt is közölték, hogy a szomszédos önkormányzatok szervei rendszeresen továbbítják a hozzájuk érkező, Zuglót is érintő lakossági panaszokat és bejelentéseket.