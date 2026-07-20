Riasztó állapotok Rákosrendezőn, de honnan lesz pénz a káosz felszámolására – özönlenek a panaszok több kerületből
Egyelőre még beláthatatlan, mikor valósulhat meg a Rákosrendezőre tervezett nagyszabású városfejlesztési beruházás.
Bár idén tavasszal a végleges terv napvilágot látott, az érdemi munkákra még várni kell. Az elmúlt több mint egy évben viszont az ország számos részéből érkezők foglalták el a terület mellett található elhagyatott MÁV-telep ingatlanjait, ami egyre súlyosabb közbiztonsági és szociális problémákat okoz.
Riasztó állapotok Rákosrendezőn: családok, óvodák mellett nő a feszültség
Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén található, közvetlenül a XIII. kerület határán. A környék mindennapi életére elsősorban az angyalföldiek vannak hatással, hiszen társasházak, családi házak, óvodák, játszóterek sorakoznak. Az egykori MÁV-lakóépületek így nem egy elszigetelt rozsdaövezetben állnak, hanem egy aktívan használt városi környezet közepén.
„Rákosrendező területe nem a XIII. kerület, hanem Zugló közigazgatási területén van,
de ami ott történik, az rendkívüli hatással van a mi kerületünkre. A tulajdoni lapot megvizsgálva két tulajdonos szerepel rajta: a magyar állam és a Budapesti Közművek. Az ott lévő házak – egy kivétellel – MÁV-dolgozók lakásai voltak” – foglalta össze Tóth József, XIII. kerület polgármester egy interjúban.
A súlyos helyzet eszkalálódása miatt a polgármester nyílt levélben kért segítséget, illetve a kerület felajánlotta, hogy a romok elbontásának mintegy 100 millió forintos költséget magára vállalja. A további szükséges intézkedésekhez azonban nincs hatásköre, ezért a probléma megoldásához az érintett tulajdonosok és hatóságok együttműködésére van szükség.
Zugló is elismerte: rendszeresen érkeznek panaszok Rákosrendezőről
Lapunk megkereste a zuglói önkormányzatot, hogy megtudjuk, mit tudnak tenni a kialakult helyzet kezelésére. A kerület válaszából nem derült ki, hogy a XIII. kerülethez hasonló, nagyobb anyagi ráfordítással járó intézkedéseket terveznének. Ehelyett azt emelték ki, hogy rendszeresen szerveznek átfogó ellenőrzéseket. A zuglói önkormányzat közölte, hogy
a Rákosrendező környékével kapcsolatban rendszeresen érkeznek lakossági jelzések.
Ezek többsége nem közvetlenül a Zuglói Önkormányzati Rendészethez fut be. Azt is közölték, hogy a szomszédos önkormányzatok szervei rendszeresen továbbítják a hozzájuk érkező, Zuglót is érintő lakossági panaszokat és bejelentéseket.
A XIV. kerület megismételte: Rákosrendező a közművek tulajdonában áll, vagyis magánterületnek minősül, ezért a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek ott nincs intézkedési jogköre. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendőrséggel, a polgárőrséggel, valamint a szomszédos kerületek rendészeti szerveivel együttműködve rendszeresen szerveznek közös akciókat és átfogó ellenőrzéseket.
Válaszukban azt is írták, hogy a MÁV és a Budapesti Közművek közötti birtokba adási folyamat lezárását követően a tulajdonosok és birtokosok bevonásával hatékonyabb rendőri fellépés is lehetséges lesz az illegális beköltözőkkel szemben, ami szükség esetén kényszerintézkedések alkalmazását is megkönnyítheti.
Karácsony Gergely nem reagált, Vitézy intézkedni kezdett
A Világgazdaság megkereste a Fővárosi Önkormányzatot is azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket terveznek a kialakult helyzet rendezésére. Cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz. A nyílt levélre sem reagált egyelőre Karácsony Gergely, ugyanakkor a napokban egyeztetést folytatott Baricska Norberttel, Budapest új rendőrfőkapitányával a fővárosi közbiztonság helyzetéről.
Rákosrendezőt külön nem említette meg, de a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a budapestieket leginkább zavaró jelenségek jelentős része nem kizárólag rendészeti, hanem szociális probléma, ezért azok kezelése a rendőrség mellett az állami és önkormányzati szereplők együttműködését is igényli.
Karácsony hangsúlyozta: a problémák összetettsége ellenére nagyobb rendőri jelenlétre is szükség van Budapest közterein.
A főpolgármester közölte azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat létrehozza a Közterületi Koordinációs Munkacsoportot.
Az új fórumon
- a kerületi önkormányzatok,
- az állami szervek,
- a rendőrség,
- valamint a közterületi,
- szociális
- és egészségügyi szervezetek
rendszeresen egyeztetnének a közbiztonságot érintő problémák kezeléséről és a szükséges intézkedésekről.
Magyar Péter a kormányszóvívó tájékoztatón jelentette be, hogy a belügyminiszter harmincnapos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban. A miniszterelnök hozzátette: az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek környezete, valamint Rákosrendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre.
Vitézy Dávid érzékelve a problémát nemrég közölte: megállapodott a MÁV a Fővárosi Önkormányzattal a rákosrendezői munkáslakásokról, ahová lakásfoglalók költöztek be.
A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint
hamarosan megkezdődhetnek a bontások,
és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről Karácsony Gergellyel is egyeztettek.
Hozzátette: a MÁV most minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, a saját tulajdonában lévő területen a főváros beavatkozhasson ezekben az ingatlanokban.