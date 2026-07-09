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veszélyeshulladék
Gyömrő
veszélyes hulladék
raktár

Elviharzott a külföldi vállalat: halálraktárt hagyott maga után a budapesti agglomerációban – azonnali vizsgálat indult

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Hivatalos vizsgálatot indított a Pest Vármegyei Kormányhivatal, miután kiderült: egy gyömrői raktárban közel száz tonna veszélyes hulladék maradhatott egy évekkel ezelőtt megszűnt, olasz tulajdonosi hátterű vállalat után. A polgármester szerint az ügyet már korábban is ismerte a városvezetés, mégsem történt érdemi intézkedés a halálraktárral kapcsolatban.
VG/MTI
2026.07.09, 08:44

A Pest Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte a gyömrői veszélyeshulladék-ügy kivizsgálását – válaszolta az MTI megkeresésére a hivatal szerdán. Az MTI azt követően kérdezte a hivatalt, hogy Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk), Gyömrő 2025-ben megválasztott polgármestere közleményben jelezte, hogy nagy mennyiségű veszélyes hulladék van már több mint egy évtizede egy az állam tulajdonában álló raktárban.

Elviharzott a külföldi vállalat: halálraktárt hagyott maga után a budapesti agglomerációban – azonnali vizsgálat indult
Elviharzott a külföldi vállalat: halálraktárt hagyott maga után a budapesti agglomerációban – azonnali vizsgálat indult / Fotó: Facebook / Kisberk Szabolcs

A polgármester Balajti Istvánhoz fordult az állam segítségét kérve a veszélyes hulladék mihamarabbi elszállításában és a terület megtisztításában. Az országgyűlési képviselő jelezte a súlyos helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak is.

Példaként említette, hogy 

  • 1300 liter erősen tűz és robbanásveszélyes dimetil-amin, 
  • 12 000 liter akrilamid- polimer, 
  • 6000 liter azonosítatlan folyadék, 
  • 200 liter kénsav található a raktárban. 

Ez csak néhány tétel abból a több százból, amely az elhagyott raktárépületben található a Pest vármegyei Gyömrőn. A polgármester közölte, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel „az előző városvezetés pontosan tisztában volt”.

Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben egy környezetbiztonsági cég fel is mérte az elhagyott épületben tárolt anyagokat, és megállapította, hogy 97 561 kilogramm veszélyes hulladék és további 66 ezer kilogramm nem veszélyes hulladék van elrejtve – ismertette Kisberk Szabolcs, hozzátéve, hogy az akkori városvezetés Gyenes Levente polgármestersége idején nem tett semmit.

Kisberk Szabolcs Facebook-bejegyzése szerint az egykori polgármester több valótlan állítást is megfogalmazott személyes oldalán az üggyel kapcsolatban, köztük, hogy megpróbálja összekeverni a Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat (PEVDI) egykori veszélyes hulladékát a most fellelt hordókkal és tartályokkal. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a most előkerült hordóknak semmi közük nincs az egykori PEVDI-hez, azokat az az olasz tulajdonosi hátterű cég, az INTEC 2 Kft. hagyta ott, 

mely Gyenes állításával ellentétben a PEVDI bezárása után is működött, így tehát ezek a veszélyes anyagok jóval 2004 után kerültek ide, vagyis bizonyíthatóan Gyenes polgármestersége idején – írja Kisberk Szabolcs, aki szerint Gyenes Levente még polgármesterként, a 2010-es évek közepén járt is az említett csarnokban, és látta az ott elrejtett veszélyes anyagokat tartalmazó hordókat, érdemben mégsem tett semmit.

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