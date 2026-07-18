Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról: kiterjesztené a szavazati jogot – ez már Sulyok Tamásról szól
Túlzás nélkül korszakos javaslattal, rendkívüli tervvel állt elő Magyar Péter néhány perccel ezelőtt egy hosszú Facebook-posztba elbújtatva. Az időzítés miatt adja magát a feltételezés, hogy a miniszterelnök a készülő Sulyok Tamás-bejelentés elé akart lőni, hogy uralhassa a politikai napirendet.
Amit ugyanis most itt felvetett a Tisza kormányfője, az abszolút alkalmas arra, hogy meghatározza a közéleti diskurzust és legalábbis megossza a figyelmet a köztársasági elnök döntéséről a 17. alkotmánymódosítás kapcsán.
Magyar Péter rendkívüli elképzelése ugyanis alapjaiban írná át az eddigi választási rendszert Magyarországon.
Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról
A miniszterelnök az imént egy hosszú posztot tett közzé a közösségi oldalán, ami alapvetően a parlamenti munkáról szól. Arról ír benne, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye a magyar parlamentarizmus feltámadása lett és ezt senki nem gondolta korábban.
Sokszor beszéltem már róla, hogy nekem személyesen, milyen sokat hozzátett a politikai edukációmhoz, hogy a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamámmal parlamenti közvetítéseket néztünk. Ahogy a történelmi és jogtörténeti tanulmányaim kedvenc részei is a reformkori, vagy éppen a kiegyezés utáni Országgyűléshez kötődnek – idézte föl.
Majd leszögezte, hogy személy szerint örül annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az Országgyűlést, nekik pár hét alatt sikerült feltámasztanunk a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a “Tisztelt Ház” lett.
Büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték (bár ezt adatokkal nem támasztotta alá – a szerk.) a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. Örül, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba.
Majd váratlanul ezen a ponton vetette fel a rendkívüli tervét.
Magyar Péter ugyanis közölte, hogy meggyőződése szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinke. Ezért a maga részéről
az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését.
Jelenleg ez 18 év. A választási korhatár lecsökkentése ugyan időről-időre felmerül, de ilyen konkrétan, ráadásul miniszterelnöki szinten soha, senki nem támogatta még.
Kérdés, hogy ez csupán gumicsont-e vagy van mögötte valódi politikai akarat. Ha igen, és ezt valóban bevezeti a Tisza-kormány, az Európa-szerte mérföldkőnek számíthat.
Magyar Péter azonban egyelőre több szót nem vesztegetett erre. Bejegyzését azzal zárta, hogy persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachta Margittól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízik benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd.
Jó lenne, ha a magyar alkotmányosság templomába csak olyanok kerülnének be, akil valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni.
Hiszen tudjuk, hogy attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat – zárta szombati posztját.