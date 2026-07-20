Nőtt a terrorkészültség Németországban – elmondták, mire kell figyelnünk a repülőtereken

Júliusban a német hatóságok a megnövekedett biztonsági kockázatok miatt fokozták a biztonsági intézkedéseiket. Emiatt várhatóan szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani a repülőtereken, a vasúthálózaton és a nyilvános helyszíneken egyaránt. A hatóságok tájékoztatása szerint a nagyobb utazásbiztonsági készültség különösen indokolt, mivel Németország Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési központja. A bevezetett intézkedések érinthetik az üzleti és szabadidős céllal utazókat egyaránt, beleértve a Lufthansa és az Eurowings járatain, valamint más nemzetközi légitársaságok repülőgépein utazókat.

Szigorúbb ellenőrzések várhatók a németországi repülőtereken / Fotó: Florian Wiegand / DPA / AFP

A Travel Around Tour World utazási portál hangsúlyozta, hogy nem rendeltek el országos légtérzárat, repülőjárat-felfüggesztést vagy repülőtér-bezárást sem. Az utazóknak ugyanakkor azt tanácsolják, hogy készüljenek fel esetleges további biztonsági ellenőrzésekre, hosszabb várakozási időre az átvizsgálások során, valamint a fokozott rendőri jelenlétre a legfontosabb közlekedési csomópontokban.

Németország továbbra is Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési piaca. Évente több millió látogató használja repülőtereit turisztikai-, üzleti-, konferencia- vagy átszállási célból. Az ország évek óta magas szintű terrorellenes készültséget tart fenn a különböző biztonsági fenyegetések miatt.

A legutóbbi hírszerzési értékelések nyomán kiemelt figyelmet fordítanak

a nemzetközi repülőterek,

a vasútállomások,

a kormányzati épületek,

a nagy tömegrendezvények és

a népszerű turisztikai látványosságok védelmére.

Németország turisztikai ágazata nagymértékben függ a nemzetközi utazók bizalmától. Berlin, München, Frankfurt, Hamburg és Köln évente látogatók és átutazók millióit fogadja, ezért a közbiztonság kiemelt prioritást élvez.

Normál üzemmódban működnek a repülőterek

Németország legfontosabb légi közlekedési csomópontjai továbbra is zavartalanul üzemelnek, ugyanakkor a légitársaságok és a repülőtér-üzemeltetők rendszeresen módosítják eljárásaikat a biztonsági helyzet alakulásának függvényében. Emiatt az utazóknak ajánlott a szokásosnál korábban érkezniük a repülőterekre, különösen a nyári csúcsidőszakban.