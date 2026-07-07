Kijev mellett találták meg a monacoi robbantás egyik elkövetőjének holttestét

Holtan találták Kijev közelében azt a nőt, akit az ukrán hatóságok a szankciós listán szereplő ukrán üzletember, Vadim Jermolajev ellen elkövetett monacoi támadás egyik gyanúsítottjaként tartottak számon. A robbantási ügyben további két embert őrizetbe vettek, köztük az ukrán katonai hírszerzés egyik aktív tisztjét is – jelentette belügyi forrásokra hivatkozva az Ukrainszka Pravda.

A monacoi robbantásos merénylet feltételezett elkövetője. / Forrás: Interpol

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A nő holttestét július 6-án este 11 óra körül találták meg Kijev közelében elásva, a rendelkezésre álló információk szerint agyonlőtték. A lap értesülése szerint a nő 2025. március 22. és 2026. július 1. között Ukrajnán kívül tartózkodott.

A nyomozás során két további gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Az egyikük az ukrán katonai hírszerzés, a HUR szolgálatban lévő tisztje, a másik pedig egy korábbi rendvédelmi dolgozó.

A HUR, vagyis a Katonai Hírszerzési Főigazgatóság a védelmi minisztérium alá tartozik, míg az SZBU, azaz az Ukrán Biztonsági Szolgálat közvetlenül az ukrán elnöknek van alárendelve.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, milyen szerepet tulajdonítanak nekik a merényletkísérletben.

A célpont Vadim Jermolajev, a Dnyipróban alapított Alef ipari és kereskedelmi csoport alapítója, valamint a város egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztője volt. Az üzletember hosszú éveken át szerepelt a Forbes Ukraine leggazdagabb ukránokat rangsoroló listáján. Ukrán állampolgárságáról 2019-ben lemondott, és ciprusi állampolgárságot szerzett.

Jermolajev neve korábban a Ukrainszka Pravda Monaco Battalion című oknyomozó sorozatában is felmerült. A riport olyan ukrán üzletembereket, politikusokat és oligarchákat mutatott be, akik az orosz invázió kezdete után a francia Riviérára költöztek.

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Mint ahogyan azt lapunk is megírta: a merényletkísérlet június 29-én este történt Monacóban. Egy robbanásban három ember sérült meg, közülük ketten életveszélyes állapotba kerültek. Sajtóértesülések szerint a sérültek között volt Jermolajev és két közeli munkatársa is.