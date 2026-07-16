Egyre súlyosabb a helyzet a zaporizzsjai atomerőműnél: az ukránok dróntámadásban megölték a Roszatom főmérnökét

Dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők az orosz ellenőrzésű zaporizzsjai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen szerda reggel, aminek következtében meghalt Alekszandr Jakovlev főmérnök és sofőrje – közölte Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Az ukránok dróntámadásban megölték a Roszatom főmérnökét / Fotó: ivkovmark

„A mai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. (...)

Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek - az utóbbi két és fél hónapban 13 embert gyilkoltak meg és 48-at megsebesítettek -, másrészt egy súlyos nukleáris baleset valódi veszélye - Oroszország, Ukrajna és Európa - hatalmas területein” – mondta.

„Gyors, kézzelfogható és egyértelmű reakciót várunk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségtől (NAÜ) a tragédiára” – tette hozzá Lihacsov.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szintén a történtek határozott elítélését követelte az illetékes nemzetközi szervezetektől, mindenekelőtt a NAÜ-től, valamint vizsgálatot Rafael Grossitól, az ügynökség főigazgatójától.

„Ez nem egyszerű gyilkosság. Ez egy olyan szakember meggyilkolása volt, aki életét szentelte az atomenergetikának, és mindennap felelősséggel tartozott a Roszatomhoz tartozó zaporizzsjai atomerőmű biztonságos működéséért. Az ilyen emberek szavatolják a nukleáris sugárzással szembeni biztonságot, amitől emberek milliói függenek a zaporizzsjai régióban, Oroszországban, Ukrajnában és egész Európában” – olvasható a nukleáris létesítmény Telegram-oldalán.

Korábban harmincnégyen megsérültek és legalább nyolcan meghaltak az ukrán főváros ellen indított éjszakai orosz rakéta- és dróntámadásban. Kijev több kerületében lakóházak, egy egészségügyi intézmény és más polgári létesítmények is megrongálódtak.

Az ukrán úgy értékelte, hogy a lakóházak, kórházak és más polgári létesítmények elleni támadások tudatos katonai döntés volt.