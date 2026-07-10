Berobbant felszállás közben egy Ryan Air-gép ablaka, beszippantott egy utast a nyomásváltozás: a fél teste már kint volt az ablakon – döbbenetes videó!

Súlyos incidens történt a Ryanairnek a Malta Air üzemeltetésben lévő FR-1879-es járatán, amely péntek reggel Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott – adta hírül a Budflyer.

A Ryanair Memmingenbe tartó járatának az incidens után vissza kellett fordulnia az incidens után. / Fotó: Shutterstock

A Ryanair járatának motorjából szabadulhatott el az alkatrész, ami miatt egy utas életveszélyes helyzetbe került

Az eset kapcsán a blog azt írja, hogy a 9H-QEU lajstromot viselő B737-es gép ablaka betört a felszállás után, és az emiatt keletkező dekompresszió okozta nyomás változás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek.

Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 10 000 láb alá ereszkedett, és visszatért Thesszalonikibe.

Az érintett utast a leszállás után kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot egy a gép motorjából származó törmelék törhette be.