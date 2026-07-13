Rendkívüli

Rendkívüli hír: ebben a pillanatban leváltották Sulyok Tamást, a Tisza megszavazta az alaptörvény-módosítást a parlamentben – most a köztársasági elnökön a világ szeme

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Alaptörvény-módosítás
Tisza-kormány
köztársasági elnök
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Rendkívüli hír: ebben a pillanatban leváltották Sulyok Tamást, a Tisza megszavazta az alaptörvény-módosítást a parlamentben – most a köztársasági elnökön a világ szeme

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Hétfő kora este megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, ezzel megvan a jogi lehetősége annak, hogy új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak. Sulyok Tamás sorsa ezzel minden jel szerint eldőlt, ugyanakkor maradtak még jogi lehetőségei, hogy kifejezze a tiltakozását a Tisza-kormány és a -frakció eljárásával szemben. A parlament döntését hónapok óta tartó politikai vita, tüntetések és éles közéleti konfliktus előzte meg.
VG
2026.07.13, 18:19
Frissítve: 2026.07.13, 18:22

Elfogadta rendkívüli ülésén hétfőn az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, amely megteremti a jogi lehetőségét annak, hogy új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak. A parlament a módosítást 136 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el. A döntésben csak a Tisza és a Mi Hazánk frakciója (ők tartózkodtak) vett részt, a Fidesz-KDNP kivonult a plenáris ülésről. A Tisza vastapssal ünneplete a döntését.

Eldőlt Sulyok Tamás sorsa: megszavazták az Alaptörvény módosítását, nincs visszaút a köztársasági elnök távozása előtt
Eldőlt Sulyok Tamás sorsa: megszavazták az Alaptörvény módosítását, nincs visszaút a köztársasági elnök távozása előtt / Fotó: Bodnár Boglárka

A módosítás elfogadásával lezárult egy olyan politikai folyamat, mely az elmúlt hónapokban egyre nagyobb közéleti vitákat váltott ki a köztársasági elnöki tisztség jövőjéről.

Mi történik ezt követően?

A módosítás hatálybalépését követő napon a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma automatikusan megszűnik. Az Országgyűlésnek a megbízatás megszűnésétől számított 30 napon belül meg kell választania az új köztársasági elnököt. Az átmeneti időszakban az új államfő megbízatása az új Alkotmány hatálybalépésig, de legfeljebb öt évre szól majd.

A Tisza Párt több alkalommal is élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A párt politikusai szerint az államfő több ügyben sem töltötte be megfelelően alkotmányos szerepét, míg a korábbi kormánypártok, a Fidesz-KDNP ezt következetesen visszautasították, és politikai támadásnak, valamint a jogállam végének minősítették a Tisza eljárását.

A feszültség az elmúlt hetekben tovább fokozódott, amikor tüntetést szerveztek a Sándor-palota elé. A demonstrálók a köztársasági elnök és a jogállam mellett álltak ki. A felszólalók azt követelték, hogy Sulyok Tamás tartson ki és ne törjön meg a Tisza nyomása alatt. A demonstrációt követően sem csillapodtak az indulatok: a Tisza Párt részéről újabb, a kormánypártok által vállalhatatlannak minősített kijelentések hangzottak el az államfőről, melyek tovább élezték a politikai konfliktust.

Több szóváltás is történt Sulyok Tamás és a Magyar Péter között

Az államfő és a kormány közötti feszültség az elmúlt hetekben tovább mélyült. Magyar Péter miniszterelnök előbb azzal bírálta Sulyok Tamást, hogy az amerikai munkalátogatás során a köztársasági elnök fia is a honvédség Falcon repülőgépével utazott, miközben állítása szerint nem volt tagja a hivatalos delegációnak, emellett pedig a több száz millió forintos út költségeit is kifogásolta. A Sándor-palota visszautasította a vádakat, közölve, hogy az út a külhoni magyar közösségek felkeresését szolgálta, 

Sulyok Márton valamennyi felmerült költségét pedig szabályszerűen megtérítették, így azok nem terhelték az állami költségvetést. 

Magyar Péter ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a válasz nem adott magyarázatot az általa felvetett kérdésekre, és ismét az államfő lemondását sürgette.

Magyar Péter korábban bejelentette, hogy amennyiben Sulyok Tamás nem mond le önként, a kormány alaptörvény-módosítással teremti meg távozásának lehetőségét. Az államfő erre rendkívül éles hangú közleményben reagált, melyben azt írta: a javaslat több ponton sérti a jogállamiságot, személyre szabott módon alakítja át az alkotmányos rendszert, és veszélyes precedenst teremthet arra, hogy a jövőben politikai többségek független közjogi méltóságokat is eltávolíthassanak hivatalukból. 

Sulyok Tamás szerint a köztársasági elnöki intézmény függetlensége a rendszerváltás óta először kerülhet veszélybe, ezért arra kérte a politikai szereplőket, hogy a közjogi vita során a jogállamiság és az alkotmányos garanciák megőrzését tartsák szem előtt.

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