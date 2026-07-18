Rendkívüli: meghozta a döntést Sulyok Tamás az alkotmánymódosításról, most jelentette be a köztársasági elnök – teljes a meglepetés

Szombaton járt le Magyar Péter legutóbbi, a köztársasági elnöknek címzett ultimátumának határideje. Sulyok Tamás köztársasági elnök az utolsó pillanatban lépett és bejelentette, aláírja-e a sorsdöntő 17. alkotmánymódosítást.

Rendkívüli: meghozta a döntést Sulyok Tamás az alkotmánymódosításról, most jelentette be a köztársasági elnök / Fotó: Bodnár Boglárka

A döntés sokakat meglephet, de logikusan következik az államfő korábbi nyilatkozataiból. Sulyok Tamás egy csaknem 8 perces vidóban magyarázta el a, milyen elhatározásra jutott, szinte percre pontosan akkor, amikor lejárt a számára rendelkezésre álló 5 napos határidő.

Korábban az államfő hivatala a médiaérdeklődésre válaszul többször úgy nyilatkozott: a köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el. Ezzel összhangban az államfő korábban kikérte a Velencei Bizottság véleményét is, ám a testület jelezte, leghamarabb októberi rendes ülésén fog foglalkozni a magyar köztársasági elnök elmozdításának ügyével.

Sulyok Tamás a tervezet megjelenése előtt egyszer már kért állásfoglalást az Alkotmánybíróságtól, ám a köztársasági elnök elutasító választ kapott a grémiumtól. Számos alkotmánybíró ugyanis összeférhetetlenségre hivatkozva amellett érvelt, hogy a beadványt nem lehet érdemben tárgyalni, sőt volt, aki szerint napirendre sem lehet venni az ügyet.

Rendkívüli: meghozta a döntést Sulyok Tamás az alkotmánymódosításról, most jelentette be

Sulyok Tamás szombat kora esti bejelentése arra adott választ, hogy a köztársasági elnök Alkotmánybírósághoz fordul-e, lemond vagy aláírja a Tisza alkotmánymódosítását, amivel a mandátuma megszűnik.

A köztársasági elnök közölte, hogy nem maradt más választása és aláírja a 17. alkotmánymódosítást.

Ugyanakkor részletesen kifejtette, mit jelent ez magyarország számára.

Beszédét azzal kezdte, hogy a magyar csodálatos nép, Európa erős és nagyszerű nemzete. Ez a nép számos nehézségen esett már át, de minden küzdelmében biztos pillérekre tudott támaszkodni. Az egyik ilyen biztos pillér, az ezer éves alapokon nyugvó magyar jogfejlődésből adódott.

A jog szeretete és tisztelete az én életemet is, annak minden szakaszában meghatározza. Ügyvédként, alkotmánybíróként, a testület elnökeként és köztársasági elnökként. Számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhet. A jogállamiság mindenek előtt a jog tiszteletét jelenti, azaz a jog uralmát az önkény felett, a normák uralmát az egyedi közhatalmi döntések felett – sorolta.