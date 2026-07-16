Sulyok Tamás döntésére vár a Tisza: Magyar Péter elárulta, már megvan a forgatókönyv az államfő távozására

Magyar Péter szerint a kormány megvárja Sulyok Tamás döntését az újabb Alaptörvény-módosítás ügyében, mielőtt a köztársasági elnök jövőjéről beszélnének. A miniszterelnök ismertette azt a forgatókönyvet is, amely szerint új államfőjelöltet kereshetnek, ha a jelenlegi elnök távozik hivatalából.

Nem készülnek még államfőcserére, de a Tisza már tudja, mi lenne a következő lépés Sulyok Tamás távozása esetén / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a Tisza megvárja Sulyok Tamás döntését az alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban.

A miniszterelnök szerint az államfőnek szombat estig van lehetősége arra, hogy aláírja a módosítást, ugyanakkor dönthet úgy is, hogy ezt megelőzően lemond hivataláról.

Magyar Péter nem számít arra, hogy Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordulna, és megtámadná az alkotmánymódosítást. Szerinte ezt jelzi az is, hogy a Velencei Bizottság nem hozott sürgősségi döntést az ügyben, valamint az Alkotmánybíróság sem foglalkozott az államfőhöz kapcsolódó beadvánnyal.

„Akik esetleges partizán mozdulatokra buzdították, azok már kihátráltak mögüle” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: nem számít arra, hogy a lemondások időszakában Sulyok Tamás tovább húzná a döntést.

Magyar Péter szerint, ha mégis olyan helyzet állna elő, hogy az államfő nem hozza meg a várt döntést, akkor „a szükséges időben a szükséges módon” fognak eljárni. Úgy fogalmazott: ha Sulyok Tamás „viccet csinál a pozíciójából és nem hallja meg az idők szavát”, akkor lépni fognak.

Sulyok Tamás távozásáig nem tárgyalnak az új államfő személyéről

A miniszterelnök szerint a Tisza vezetése egyelőre nem tárgyalt egy esetleges új köztársasági elnök személyéről, mert amíg Sulyok Tamás hivatalban van, ezt nem tartanák megfelelőnek.

A helyzet akkor változna meg, ha az államfő aláírja az alkotmánymódosítást, amely hatályba lép, vagy ha lemond hivataláról. Ebben az esetben Magyar Péter összehívná a Tisza frakciójának rendkívüli ülését, ahol megvitatnák a lehetséges jelöltet.

Ha sikerülne közös államfőjelölt mögé felsorakozniuk, Magyar Péter a parlamenti frakciókkal is egyeztetne arról, elfogadható lehet-e számukra az adott személy.