Deviza
EUR/HUF361,79 +0,65% USD/HUF316,46 +0,98% GBP/HUF426,08 +0,43% CHF/HUF390,93 +0,39% PLN/HUF83,51 +0,42% RON/HUF69,05 +0,64% CZK/HUF14,94 +0,6% EUR/HUF361,79 +0,65% USD/HUF316,46 +0,98% GBP/HUF426,08 +0,43% CHF/HUF390,93 +0,39% PLN/HUF83,51 +0,42% RON/HUF69,05 +0,64% CZK/HUF14,94 +0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15% BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Alaptörvény-módosítás
köztársasági elnök
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Sulyok Tamás döntésére vár a Tisza: Magyar Péter elárulta, már megvan a forgatókönyv az államfő távozására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A köztársasági elnök döntésére vár a Tisza, de már kész forgatókönyvük van az esetleges váltásra. Magyar Péter szerint méltatlan lenne még hivatalban lévő Sulyok Tamás mellett új jelöltről tárgyalni.
VG
2026.07.16, 18:23
Frissítve: 2026.07.16, 18:23

Magyar Péter szerint a kormány megvárja Sulyok Tamás döntését az újabb Alaptörvény-módosítás ügyében, mielőtt a köztársasági elnök jövőjéről beszélnének. A miniszterelnök ismertette azt a forgatókönyvet is, amely szerint új államfőjelöltet kereshetnek, ha a jelenlegi elnök távozik hivatalából.

sulyokmagyar sulyok tamás
Nem készülnek még államfőcserére, de a Tisza már tudja, mi lenne a következő lépés Sulyok Tamás távozása esetén / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a Tisza megvárja Sulyok Tamás döntését az alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban. 

A miniszterelnök szerint az államfőnek szombat estig van lehetősége arra, hogy aláírja a módosítást, ugyanakkor dönthet úgy is, hogy ezt megelőzően lemond hivataláról.

Magyar Péter nem számít arra, hogy Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordulna, és megtámadná az alkotmánymódosítást. Szerinte ezt jelzi az is, hogy a Velencei Bizottság nem hozott sürgősségi döntést az ügyben, valamint az Alkotmánybíróság sem foglalkozott az államfőhöz kapcsolódó beadvánnyal.

„Akik esetleges partizán mozdulatokra buzdították, azok már kihátráltak mögüle” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: nem számít arra, hogy a lemondások időszakában Sulyok Tamás tovább húzná a döntést.

Magyar Péter szerint, ha mégis olyan helyzet állna elő, hogy az államfő nem hozza meg a várt döntést, akkor „a szükséges időben a szükséges módon” fognak eljárni. Úgy fogalmazott: ha Sulyok Tamás „viccet csinál a pozíciójából és nem hallja meg az idők szavát”, akkor lépni fognak.

Sulyok Tamás távozásáig nem tárgyalnak az új államfő személyéről

A miniszterelnök szerint a Tisza vezetése egyelőre nem tárgyalt egy esetleges új köztársasági elnök személyéről, mert amíg Sulyok Tamás hivatalban van, ezt nem tartanák megfelelőnek.

A helyzet akkor változna meg, ha az államfő aláírja az alkotmánymódosítást, amely hatályba lép, vagy ha lemond hivataláról. Ebben az esetben Magyar Péter összehívná a Tisza frakciójának rendkívüli ülését, ahol megvitatnák a lehetséges jelöltet.

Ha sikerülne közös államfőjelölt mögé felsorakozniuk, Magyar Péter a parlamenti frakciókkal is egyeztetne arról, elfogadható lehet-e számukra az adott személy.

„Ez lenne a forgatókönyv” – zárta a miniszterelnök.

Óriási bejelentéseket tett a kormány: vasútfejlesztés, MI-beruházások és budapesti rendőrségi akciók is jönnek

Nagyszabású beruházásokat és több azonnali intézkedést jelentettek be a csütörtöki tájékoztatón. A kormány az MI-fejlesztésekre, a vasút korszerűsítésére, a vidéki programokra és Budapest közbiztonságának javítására is új lépéseket tenne meg.

 

 

Országszerte

Országszerte
1331 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu