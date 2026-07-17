Megszólalt Brüsszel a magyar jogállamiságról, Sulyok Tamás nem kapott segítséget, Szijjártó Péter még rosszabbul járt

Sokan várták, nagy is a tétje, hogyan foglal állást éves EU-szintű jogállamisági jelentésében a reflektorfénybe került magyar helyzetről az Európai Bizottság. Kétnapos késéssel pénteken meg is jelent a dokumentum, és a "papírformát" hozta. Ha a Tisza-kormány által mandátumuk lejárta előtt elmozdított állami vezetők – köztük a legmagasabb közjogi tisztséget viselő Sulyok Tamás köztársasági elnök – Brüsszelből vártak volna segítséget, csalódniuk kellett.

Sulyok Tamás eltávolítás alatt álló köztársasági elnök a jogállamiság szempontjából nem számít – nincs itt látnivaló tessék továbbmenni, kérem Fotó: AFP

A fejleményeknek nem csak Magyarország számára van komoly tétje, hanem az Európai Unió egésze számára: a készülő hétéves uniós költségvetésben ugyanis minden kifizetést Brüsszelben ellenőrzött jogállamisági feltételekhez kötnének, amilyenek alapján az eddigiekben súlyos pénzeket vontak meg Lengyelország és Magyarország konzervatív kormányaitól.

A lengyel konzervatív kormány 2023 végén, a magyar 2026 áprilisában elvesztette a hatalmát, és a brüsszeli politikai vonalat követő riválisaik érkezésével az Európai Bizottság menten javulást érzékelt a jogállamiság helyzetében. A lengyelek megkapták a visszatartott pénzeket, Magyarország pedig határozott ígéretet kapott erre, azzal a kitétellel, hogy teljesítenie kell a feltételeket.

Ennek a fényében Budapesten is több-kevesebb izgalommal várhatták az évente júliusban esedékes uniós jogállamisági jelentést. Az áprilisi választási földcsuszamlással hatalmáról megfosztott jobboldali ellenzék számára az előjelek nem festettek jól.

A jelentésnek április 15-én kellett volna megjelennie, de késett. A brüsszelita Politicónak azonban kiszivárogtatták a terjedelmes dokumentum bizonyos részeit, rájuk irányítva a figyelmet, friss politikai fejleményekbe belenyúlva. A kiszivárogtatott brüsszeli kifogások közt a spanyolok mellett szerepeltek a magyarok is, de nem szerepelt kritika a fontos demokratikus fékeket és ellensúlyokat képviselő magyar főhivatalnokok eltávolításáról. Ebből már sejthető volt, mi történik.

A magyar és lengyel konzervatívok eddig azt hangoztatták: pénzkifizetéseket jogállamisági kritériumokhoz a kialakult minta szerint nem demokratikus elvek miatt kötnek, hanem hogy a brüsszeli politikai vonaltól eltérő országokat ezzel kényszerítsék vissza a sorba. A Magyarországot illető friss fejlemények nem cáfolják ezt a mintát a hétéves EU-költségvetés tárgyalása előtt. Ki-ki láthatja: jutalom a Brüsszelhez való közeledésérért jár, akkor is, ha nem továbbépítik, hanem lebontják valahol a jogállamot.