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jogállamisági jelentés
Szijjártó Péter
Sulyok Tamás
demokrácia

Megszólalt Brüsszel a magyar jogállamiságról, Sulyok Tamás nem kapott segítséget, Szijjártó Péter még rosszabbul járt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Napokat késett az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése az EU-tagokról, de végül csak megszólaltak a magyar helyzetről. Sulyok Tamás eltávolítás alatt álló köztársasági elnöknek, ha innen remélt volna segítséget szorult helyzetében, csalódnia kellett, Szijjártó Péter volt külügyminiszteer pedig még rosszabbul járt. Így működnek a jogállamiság elvei brüsszeli szemekkel – lássuk.
Pető Sándor
2026.07.17, 17:39

Sokan várták, nagy is a tétje, hogyan foglal állást éves EU-szintű jogállamisági jelentésében a reflektorfénybe került magyar helyzetről az Európai Bizottság. Kétnapos késéssel pénteken meg is jelent a dokumentum, és a "papírformát" hozta. Ha a Tisza-kormány által mandátumuk lejárta előtt elmozdított állami vezetők – köztük a legmagasabb közjogi tisztséget viselő Sulyok Tamás köztársasági elnök – Brüsszelből vártak volna segítséget, csalódniuk kellett.

Sulyok Tamás eltávolítás alatt álló köztársasági elnök a jogállamiság szempontjából nem számít – nincs itt látnivaló tessék továbbmenni, kérem
Sulyok Tamás eltávolítás alatt álló köztársasági elnök a jogállamiság szempontjából nem számít – nincs itt látnivaló tessék továbbmenni, kérem Fotó: AFP

A fejleményeknek nem csak Magyarország számára van komoly tétje, hanem az Európai Unió egésze számára: a készülő hétéves uniós költségvetésben ugyanis minden kifizetést Brüsszelben ellenőrzött jogállamisági feltételekhez kötnének, amilyenek alapján az eddigiekben súlyos pénzeket vontak meg Lengyelország és Magyarország konzervatív kormányaitól.

A lengyel konzervatív kormány 2023 végén, a magyar 2026 áprilisában elvesztette a hatalmát, és a brüsszeli politikai vonalat követő riválisaik érkezésével az Európai Bizottság menten javulást érzékelt a jogállamiság helyzetében. A lengyelek megkapták a visszatartott pénzeket, Magyarország pedig határozott ígéretet kapott erre, azzal a kitétellel, hogy teljesítenie kell a feltételeket.

Ennek a fényében Budapesten is több-kevesebb izgalommal várhatták az évente júliusban esedékes uniós jogállamisági jelentést. Az áprilisi választási földcsuszamlással hatalmáról megfosztott jobboldali ellenzék számára az előjelek nem festettek jól. 

A jelentésnek április 15-én kellett volna megjelennie, de késett. A brüsszelita Politicónak azonban kiszivárogtatták a terjedelmes dokumentum bizonyos részeit, rájuk irányítva a figyelmet, friss politikai fejleményekbe belenyúlva. A kiszivárogtatott brüsszeli kifogások közt a spanyolok mellett szerepeltek a magyarok is, de nem szerepelt kritika a fontos demokratikus fékeket és ellensúlyokat képviselő magyar főhivatalnokok eltávolításáról. Ebből már sejthető volt, mi történik.

A magyar és lengyel konzervatívok eddig azt hangoztatták: pénzkifizetéseket jogállamisági kritériumokhoz a kialakult minta szerint  nem demokratikus elvek miatt kötnek, hanem hogy a brüsszeli politikai vonaltól eltérő országokat ezzel kényszerítsék vissza a sorba. A Magyarországot illető friss fejlemények nem cáfolják ezt a mintát a hétéves EU-költségvetés tárgyalása előtt. Ki-ki láthatja: jutalom a Brüsszelhez való közeledésérért jár, akkor is, ha nem továbbépítik, hanem lebontják valahol a jogállamot.

Fékek és ellensúlyok: bőven van kritika, a főhivatalnokok eltávolítása azonban nem gond

Az EU jogállamisági jelentése Magyarországot illetően bizonyos területeken előrehaladásról beszél a bizottság korábbi iránymutatáshoz képest, de fennmaradt elmaradásokról is. 

Számos alkalommal kritikával említik többek közt az intézményi fékek és ellensúlyok rendszerét is, például azzal, hogy tavaly ősszel a parlament anélkül választotta meg az alapvető jogok biztosát, hogy a civilekkel és a szakmai szervezetekkel érdemi egyeztetést végzett volna.

Ezzel szemben a szöveg simán csak konstatálja, hogy

  • Magyarországon "alkotmányos revízió folyik", 
  • amelynek során mandátumuk lejárta előtt eltávolítanak négyet az Alkotmánybíróság 15 tagja közül, beleértve az elnököt, 
  • eltávolítják a köztársasági elnököt,
  • és ezt az országgyűlés már el is fogadta "nyilvános konzultációt követően".

Kritika: nem, Velencei Bizottság: nem, Szijjártó Péter: igen

Kritikát mindehhez nem fűznek a brüsszeli ítészek, és azt sem említik, hogy a Velencei Bizottság vizsgálja a történteket, csak éppen nem várták meg a véleményét. A Velencei Bizottság pedig természetesen nem "ismeretlen" az Európai Bizottság számára: rendszeresen hivatkoznak rá a jogállamisági jelentésben, még ugyanebben a Magyarországról szóló fejezetben is – az előző kormány gyakorlatát kritizálva.

Miközben az idejekorán eltávolított hivatalnokokat és a mandátumuk időtartamában korlátozott parlamenti képviselőket ilyetén nem védték meg, akadt, aki még rosszabbul járt a jelentéssel, konkrét esetben a volt külügyminiszter, Szijjártó Péter.

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Már az említett Politico-kiszivárogtatást is ő kapta a nyakába. A publikált jelentésszöveg pedig nem pusztán megismételte a múlt évi ajánlást arról, hogy szabályozni kell a közszférából a magánszférába távozó vezetők lehetőségeit (az un. forgóajtó-jelenséget), hanem részletes munícióval is szolgált Magyar Péter számára Szijjártóval szemben.

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