Sulyok Tamás megtörte a csendet: ezt mondta a fia amerikai útjáról és a költségekről

Fordulatot vett a Magyar Péter és Sulyok Tamás köztársasági elnök közötti vita.

Sulyok Tamás megtörte a csendet / Fotó: Dr. Sulyok Tamás / Facebook

A miniszterelnök szombaton több részletet is nyilvánosságra hozott a 12 napos látogatásról, majd a 24.hu megkeresésére a Sándor-palota is reagált az ügyben. Magyar Péter azonban a válasz után is úgy véli, hogy a legfontosabb kérdések továbbra is megválaszolatlanok maradtak.

A kormányfő azt állította, hogy Sulyok Tamás fia, dr. Sulyok Márton több amerikai város közötti úton is a honvédség Falcon repülőgépén utazott, miközben hivatalosan nem volt tagja az elnöki delegációnak.

Emellett azt is kifogásolta, hogy

az amerikai út több száz millió forint közpénzbe kerülhetett, és állítása szerint csak autóbérlésre több mint 62 millió forintot fordítottak.

A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy az amerikai munkalátogatás célja „a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt”, és hangsúlyozták, hogy Sulyok Tamás a programokról a nyilvánosságot részletesen tájékoztatta.

A Sándor-palota azt is közölte, hogy Sulyok Márton utazásával, részvételével, valamint a hivatalos út mellett lebonyolított magánjellegű programokkal összefüggésben felmerült valamennyi költséget szabályszerűen megtérítették a Sándor-palota, illetve a külgazdasági és külügyminisztérium felé, így ezek nem terhelték az állami intézmények költségvetését.

Válaszukban ugyanakkor bírálatot is megfogalmaztak. A közlemény szerint az államfő sajnálatosnak tartja, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségek felkeresése, a magyar identitás erősítése és az amerikai–magyar kapcsolatok ápolását szolgáló szakmai találkozók nem számítanak hivatalos állami feladatnak.

A cikk szerint Magyar Péter percekkel a válasz nyilvánosságra kerülése után ismét írt a Facebook-oldalán. Úgy fogalmazott, hogy „De hová tűnt a családbarát Sulyok Tamás? Elnök úr, ön semmit nem cáfolt. Itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz. Az azonnali lemondás még működhet.”

A miniszterelnök szerint a Sándor-palota közleménye nem cáfolta az általa felvetett állításokat, ezért továbbra is magyarázatot vár arra, milyen minőségben vett részt Sulyok Márton a hivatalos amerikai úton, és pontosan milyen költségeket térítettek meg az állami intézmények felé.